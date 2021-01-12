Лучшие дни по лунному календарю для квашения капусты в январе 2021 года

Квасить овощ можно хоть круглый год, кроме лета. Сок и полезные вещества из нее выходят очень медленно, но использовать лучше ту, что посвежее. Зимой овощ интересен по той причине, что излишняя влага уже вышла.

Приготовить квашеную капусту можно не только осенью, пока овощи не убраны в погреба, но и зимой

Приготовить квашеную капусту можно не только осенью, пока овощи не убраны в погреба, а и зимой. Чтобы закуска получилась вкусной, важно выбрать наиболее подходящий сорт и подобрать проверенный рецепт, а также определить благоприятные дни по лунному календарю.

Основные правила выбора дня

О пользе квашеной капусты известно всем. Вкус у засолки насыщенный, яркий. Готовить ее просто, каждая хозяйка делала это хотя бы раз.

Квасить овощ можно хоть круглый год, кроме лета. Сок и полезные вещества из нее выходят очень медленно, но использовать лучше ту, что посвежее. Зимой овощ интересен по той причине, что излишняя влага уже вышла.

Непосредственно при квашении образуются разные химические соединения, воздействие которых на капусту изменяет ее вкус, запах и твердость. Очень давно было замечено, что при создании одних и тех же условий засолки продукт может испортиться, покрыться мхом и зацвести, получиться скользким и с неприятным вкусом либо аппетитно хрустящим и очень вкусным.

Кто-то обратил внимание на день, когда выполняется засолка, а также место в календаре небесных тел. Много позже астрологи доказали влияние лунного цикла на природные процессы, в том числе на приготовление пищи.

Соблюдение условий

Условия, при которых выполняется засолка овощей, согласно лунному календарю:

Луна в фазе роста благоприятствует процессам маринования и брожения, при этом необходимая степень засолки достигается быстрее, вкус получается более насыщенным, а овощи сильно не разрушаются.

Луна в фазе убывания увеличивает срок приготовления до требуемой стадии, что приводит к потере приятного хруста овоща.

Время новолуния и полнолуния – не самые подходящие для приготовления закуски: как показывает практика, вкус не будет таким богатым, а общий результат может даже огорчить.

Для получения качественного и гарантированно вкусного результата рекомендуется планировать приготовление с учетом рекомендаций лунного календаря. Главное ограничение — не брать во внимание даты, на которые выпадает новолуние и полнолуние.

Качество готового продукта будет выше, если начать процесс приготовления на первой неделе после новолуния. Идеальное время — на растущую Луну.

Помимо фазы спутника Земли, необходимо учитывать его небесное положение. Крайне благоприятно расположение Луны в Тельце, Овне и Козероге. Также подходят Стрелец и Лев.

День недели также имеет значение. Народная молва гласит: лучшее время для засолок – «мужские» дни (понедельник, вторник, четверг). Выполнять можно по ситуации – если предвидится визит гостей или праздник с застольем, можно просто подобрать день на растущую Луну. Мнения хозяек расходятся: у кого-то получается в «мужской» день, у кого-то удается в «женский».

Для максимально точного определения можно обратиться к лунному календарю для конкретной местности — географическая широта влияет на силу небесного воздействия. Существуют специальные календари для отдельных процессов, в данном случае — календарь квашения или засолки.

Благоприятные дни в январе 2021 года

Идеальными считаются такие даты на растущую Луну:

со 2 по 6 января, при этом 4 и 5 января приходятся на «мужские» дни;



с 26 по 29 января;30, 31 января.

Дат не так много, но допускается приготовление и в другие дни.

Неблагоприятные дни в январе

Не очень рекомендуется квасить капусту при убывающей Луне – энергия как бы оттягивается от планеты и предметов на ней, что приведет к не слишком выдающимся результатам. Наиболее неподходящие даты — с 11 по 24 января, при этом:

10 января — полнолуние;

13, 15, 16, 17, 20, 21, 22 и 24 января приходятся на «женские» дни;

25 января — новолуние.

Основные правила приготовления

Следует использовать проверенные рецепты, эксперименты лучше оставить на потом. Овощи (капусту, морковь) — предварительно выбрать и подготовить. Лучше других на засолку годятся поздние и среднепоздние сорта. А овощи раннего созревания правильнее употреблять свежими.

Не следует брать поврежденные кочаны. Рекомендуется удалить подгнивающие и подмерзшие листья. Посуду под засолку оптимально брать не пластиковую и не оцинкованную – хорошо подходят деревянная или эмалированная емкости. Также можно взять стеклянную тару.

Отдельное внимание нужно обращать на время уборки овощей. Для январской засолки идеально подходят овощи, срезанные с 1 по 9, с 18 по 21 и с 25 по 30 ноября.

Итоги

Для квашения вкусной и полезной капусты, которая быстро приготовится и не пропадет, рекомендуется обратиться к лунному календарю. Он подскажет идеальные дни, когда процесс увенчается успехом. Впрочем, можно квасить ее в любой день – главное, чтобы Луна при этом была в растущей фазе.

Источник: kleo.ru