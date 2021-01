Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 января 2021 в России и мире

12 января - день поцелуя рыжих

• День похищений

• День посадки внутреннего дерева

• День работника прокуратуры РФ



• День «Работай усерднее» (Work Harder Day)• День памяти мученицы Анисии Солунской• День горячего чая (National Hot Tea Day) - США• Праздник изумительных диких мужчин (Feast of Fabulous Wild Men Day) - США• День поцелуя рыжих (Kiss a Ginger Day) - США• Берберский Новый год (Yennayer) - Алжир• День поэзии на работе (National Poetry at Work Day) - США• День курицы в соусе карри (National Curried Chicken Day) - США• День марципана (National Marzipan Day) - США• День «Придерживайтесь своего новогоднего решения» (Stick To Your New Year`s Resolution Day) - США• День магазина путешествий (National Shop for Travel Day) - США• День молодёжи (National Youth Day) - Индия• День памяти - Туркменистан• День фармацевта (National Pharmacist Day) - США• День печатной краски (Printing Ink Day) - США• День Занзибарской революции - Танзания• Именины у Ирины, Марии, Тимона, Давида, Иосифа• Анисьин день (Онисья Порезуха)

Важные даты

1936 день открытия добровольного спортивного общества «Локомотив».

1943 началась операция «Искра», в результате которой была прорвана Ленинградская блокада.

1945 Советский Союз начал полномасштабное наступление против нацистской Германии в Восточной Европе.

1950 СССР вновь ввёл смертную казнь за измену, шпионаж и саботаж.

1967 впервые крионирован человек, им стал Джеймс Бедфорд.



1990 Румыния первой из стран Восточной Европы и бывших членов Организации Варшавского договора запретила Коммунистическую партию.1991 обретение мощей преподобного Серафима Саровского.1998 подписан протокол о запрете клонирования человека.2004 крупнейшее в мире круизное судно «Queen Mary 2» совершило своё первое плавание через Атлантический океан.2005 с мыса Канаверал запущен космический аппарат «Deep Impact»

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend