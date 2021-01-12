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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 января 2021 в России и мире

07:40 12.01.2021 Фото: pxhere
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Список праздников России и мира 12 января 2021 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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12 января - день поцелуя рыжих

• День похищений
• День посадки внутреннего дерева
• День работника прокуратуры РФ

• День «Работай усерднее» (Work Harder Day)
• День памяти мученицы Анисии Солунской
• День горячего чая (National Hot Tea Day) - США
• Праздник изумительных диких мужчин (Feast of Fabulous Wild Men Day) - США
• День поцелуя рыжих (Kiss a Ginger Day) - США
• Берберский Новый год (Yennayer) - Алжир
• День поэзии на работе (National Poetry at Work Day) - США
• День курицы в соусе карри (National Curried Chicken Day) - США
• День марципана (National Marzipan Day) - США
• День «Придерживайтесь своего новогоднего решения» (Stick To Your New Year`s Resolution Day) - США
• День магазина путешествий (National Shop for Travel Day) - США
• День молодёжи (National Youth Day) - Индия
• День памяти - Туркменистан
• День фармацевта (National Pharmacist Day) - США
• День печатной краски (Printing Ink Day) - США
• День Занзибарской революции - Танзания
• Именины у Ирины, Марии, Тимона, Давида, Иосифа
• Анисьин день (Онисья Порезуха)

Важные даты

1936 день открытия добровольного спортивного общества «Локомотив».
1943 началась операция «Искра», в результате которой была прорвана Ленинградская блокада.
1945 Советский Союз начал полномасштабное наступление против нацистской Германии в Восточной Европе.
1950 СССР вновь ввёл смертную казнь за измену, шпионаж и саботаж.
1967 впервые крионирован человек, им стал Джеймс Бедфорд.

1990 Румыния первой из стран Восточной Европы и бывших членов Организации Варшавского договора запретила Коммунистическую партию.
1991 обретение мощей преподобного Серафима Саровского.
1998 подписан протокол о запрете клонирования человека.
2004 крупнейшее в мире круизное судно «Queen Mary 2» совершило своё первое плавание через Атлантический океан.
2005 с мыса Канаверал запущен космический аппарат «Deep Impact»

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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