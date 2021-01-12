Построит реабилитационный центр для детей за 7,4 млрд рублей УСК "Сибиряк" Красноярска на переданной Бердску земле Барышевского сельсовета. Что это за компания?

У Барышевского сельсовета и Бердска один лес - в Новом поселке

Красноярская строительная компания "Сибиряк" построит федеральный детский реабилитационный центр в Бердске. Данная компания стала победителем электронного аукциона.

Максимальная цена контракта составляла 7,6 млрд рублей, УСК «Сибиряк» предложила выполнить работы на участке площадью 24 га за 7,4 млрд. Постановление о направлении на строительство и оснащение центра оборудованием на общую сумму более 7,6 млрд рублей подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По данным сервиса Sbis.ru, ООО «Управляющая строительная компания «Сибиряк» образована 3 ноября 2004 года в Красноярске. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал строительной компании составляет 2 млрд руб. Владельцами компании являются Владимир Егоров и Екатерина Кочеткова. Организация насчитывает 6 филиалов и 11 учрежденных компаний. Имеет 13 лицензий. На конец 2019 года выручка компании составила 9,7 млрд руб., чистая прибыль – 90,5 млн. рублей.

Строительная компания "Сибиряк" построила в Красноярске несколько жилых комплексов, детские сады и школы, студгородок для Сибирского федерального университета: три 24 этажных и три 10 этажных общежития. Это максимальная этажность в городе. А также УСК «Сибиряк» возвела несколько важнейших объектов Универсиады-2019: «Многофункциональный комплекс «Сопка», «Перья», «Радуга», «Снежный». Кроме того, за 27 месяцев был построен самый современный хирургический комплекс за Уралом. Он представляет собой три 8-этажные «башни» с палатами для хирургических пациентов на 375 мест. В 2017 году директор "Сибиряка" Владимир Егоров выдвигал свою кандидатуру на пост мэра Красноярска, но в последний момент отказался от борьбы.

Связаться со строительной компанией" Сибиряк" нам не удалось.

Напомним, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в реабилитационном центре, рассчитанного на 300 койко-мест, будут восстанавливаться дети с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими болезнями и болезнями органов чувств. В центре дети будут находиться вместе с родителями. Это позволит обучить их родителей реабилитационным методикам, которые затем можно будет применять в домашних условиях. Объект разместится на территории Барышевского сельсовета, землю которого передают Бердску. Земля на которой планируют возводить центр для детей находится в курортно-оздоровительной зоне Новосибирской области на берегу Бердского залива. Ради крупного проекта произойдет передел земли соседнего с Бердском Новосибирского района. Около 1200 гектаров отойдет областному центру, 855 га — Кольцово и 12,5 га — Бердску. Это связано с реализацией крупных проектов на территории региона.

Центр оснастят современным оборудованием c широким применением инновационных методов реабилитации, включая технологии виртуальной и дополненной реальности, роботизированной механотерапии, применение экзоскелетов.

Также на базе реабилитационного центра планируется организовать школы для пациентов с использованием всех современных форм обучения, a также реализовать основные образовательные программы и дополнительные программы медицинского образования для подготовки высококвалифицированных кадров.

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