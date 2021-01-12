Поздравления в День прокуратуры в прозе от всего сердца 12 января 2021 года

Именно 12 января в 1722 году указом императора Российской империи Петра 1 был учрежден пост генерал-прокурора и возник институт российской прокуратуры.

День работника прокуратуры РФ отмечается 12 января с 1996 года

День работника прокуратуры РФ отмечается 12 января с 1996 года по Указу Президента от 29.12.95 "Об установлении Дня работника прокуратуры Российской Федерации".

Дата, когда отмечается «День работников прокуратуры РФ» была выбрана главой российского государства не случайно. Именно 12 января в 1722 году указом императора Российской империи Петра 1 был учрежден пост генерал-прокурора и возник институт российской прокуратуры.

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Поздравляю с профессиональным праздником — Днем прокуратуры! Желаю побед в делах, стойкости, выдержки, позитивной атмосферы в коллективе и внутренней гармонии. Пускай удача сопутствует в делах, успеха в работе и в личной жизни!

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От всего сердца хочу поздравить тебя с профессиональным праздником, Днем работников Прокуратуры! Желаю быть справедливым и твердым в работе, искренним, добрым и нежным со своими близкими. Желаю достигать поставленных целей и осуществить мечты. Пусть судьба преподносит только хорошие подарки.

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Поздравляю С Днем Работника Прокураторы! Пусть будет успешным ваш путь, желаю находить силы для одоления любых преград. Здоровья, успеха, терпения в нелегком бою и конечно, желаю не терять хватку. Любви и всех благ!

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Поздравляю замечательных людей, чей долг блюсти законность в нашей стране, находить неопровержимые аргументы и доказывать факт вины и нарушений. Я желаю вам, в вашей сложной работе руководствоваться всегда только своими глубокими профессиональными знаниями, неподкупной честью и совестью и трезвым, здравым смыслом. Пускай в вашей жизни будет всегда успех, достаток и благополучие. Желаю карьерного и профессионального роста. С днем работников прокуратуры!

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Примите наши чистосердечные поздравления с Днем работников прокуратуры! Хотим пожелать успеха на трудовом поприще, карьерных взлетов и деловых достижений. Благополучия и достатка, процветания в делах. Преуспевания во всех начинаниях. Пускай удача сопутствует во всем. Здоровья, всех благ и обычного житейского счастья вам и вашим близким!

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Поздравляю с профессиональным праздником — Днем работников Прокуратуры РФ! Желаю, чтобы нелегкий труд приносил удовлетворение, чтобы работа не была рутинной, а была яркой и интересной, чтобы справедливость в правосудии стояла на первом месте, а честность и порядочность стали главенствующими в ряду ваших профессиональных качеств!

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С днем работников Прокуратуры! От всей души желаю вам крепкого здоровья, море жизненной энергии и хорошего настроения каждый день, чтобы самоотверженно исполнять свой служебный долг, трудиться на благо нашей великой Родины!

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Пускай в нашей Прокуратуре всегда царит порядок! Желаю всем работникам Прокуратуры честно и правильно исполнять свой долг! Пускай вам всегда сопутствует успех, чтобы все, что вы задумали, легко исполнялось! Будьте счастливы, здоровы и продвигайтесь по карьерной лестнице только вверх!

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Серьёзный человек и в то же время просто уникальная личность, знаток своего дела и археолог истины, поздравляю с Днём работников Прокуратуры России и от души желаю всегда «быть на коне» и оставаться «крепким орешком», который всем врагам не по зубам, но любого расколет на правду. Успехов в деятельности и светлого счастья в жизни, крепкого здоровья и абсолютной уверенности!

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Уважаемых работников прокуратуры поздравляем с профессиональным праздником! На Ваших плечах лежит большая ответственность и важная работа с которой Вы великолепно справляетесь изо дня в день. Хочется выразить Вам за это огромную благодарность и пожелать новых свершений, богатырского здоровья, безграничного терпения, простого человеческого счастья и исполнения всех самых заветных желаний!

Источник: pozdravok.ru