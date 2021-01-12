11.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

С Днем прокуратуры душевные поздравления в стихах и прозе 12 января 2021 года

04:00 12.01.2021 Фото: fresh-cards.ru
0

Первый президент России имел все основания, когда 29 декабря 1995 года издавал указ «Об установлении Дня работника прокуратуры Российской Федерации» - День работников Прокуратуры РФ 12 января.

% name% title
С Днем Работника Прокуратуры - 12 января 2021 года

12 января 1722 года император Российской империи Петр I издал указ о создании должности Генерал-прокурора и Обер-прокурора, а также прокуроров при каждой Коллегии Российской империи. Так в России возник институт прокурорства, существующий уже 288 лет.

Нельзя возразить - подобное нововведение было очень актуальным. Прокуратура – по крайней мере, официально – это, пожалуй, единственное место, куда человек может придти со своей бедой, будь то финансовые махинации или банальные бытовые разногласия. Первый Генерал-прокурор Российской империи П.И. Ягужинский, по слухам, был вторым самым влиятельным человеком после Петра 1.

Так что первый президент России имел все основания, когда 29 декабря 1995 года издавал указ «Об установлении Дня работника прокуратуры Российской Федерации» - День работников Прокуратуры РФ 12 января.

***

Прокурорская работа —
Это та еще забота,
И порой без выходных,
Без больничных, отпускных.

Но Ваш труд безмерно важен!
Ни один бандит не страшен,
Если свой творит надзор

Наш любимый прокурор.

С праздником Вас поздравляем!
Счастья и добра желаем.
Доброй службы, долгих лет,
Жить без грусти и без бед!

***

Законность, верность долгу
И личная культура —

Такие люди могут
Служить в прокуратуре.

Работа прокурорская —
Пример для граждан всех,
Лишь честность, компетентность —
Гарантируют успех.

За каждой госструктурой —
Обязан быть надзор.

Вас с Днём прокуратуры,
Товарищ прокурор!

***

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем прокуратуры! Желаю побед в делах, стойкости, выдержки, позитивной атмосферы в коллективе и внутренней гармонии. Пускай удача сопутствует в делах, успеха в работе и в личной жизни!

***

Целый день в прокуратуре
Службу верную несёшь,
Этой значимой структуре

Силы все ты отдаёшь.

Пусть по лестнице карьерной
Вверх удача приведёт,
А в дороге все барьеры
Жизнь, как ластиком, сотрёт!

Уважение народа
Пусть крепчает с каждым днём,
И солидные доходы

В сейфе скопятся твоём!

***

С Днём работников структуры
Нужной, важной, непростой —
Пусть живёт Прокуратура,
Бережёт в стране покой!

Пусть сердца горят отвагой,
Дома ждут всегда родные

И удача исполняет
Пусть желания любые!

***

Что ж, товарищ прокурор,
Вот тебе мой приговор:
Ждут тебя 100 лет здоровья,
С конфискацией невзгод,
Дни наполнятся любовью

И в работе повезет!

***

День прокуратуры наступил,
Поздравление от души примите.
Пусть на всё хватает ваших сил,
Миг удачи вы всегда ловите.

Пусть успешно все дела идут.
Вам — здоровья, радости и счастья!

Пусть успех с достатком вас найдут,
Пусть не будет никогда ненастья!

***

С Днем работника структуры,
Органа — Прокуратуру,
Призванной чинить порядок,
Соблюдая распорядок,
Вас сегодня поздравляем

И от всей души желаем
Вам достойного достатка,
Чтобы жизнь казалась сладкой.
Пожелаем уваженья
И огромного терпенья!
Желаем Вам невзгод не знать
И справедливость защищать,
Свободу граждан охранять
И никогда не унывать!

***

Нынче праздник отмечают
Важные фигуры —
По стране идет сегодня
День прокуратуры.

Пожелаю, чтобы верным
Был всегда ваш приговор.

И чтоб был, бесспорно, счастлив
Каждый славный прокурор.

***

С Днем прокуратуры,
Уважаемый прокурор,
Вам достойной, верной службы,
В деле вам нести фурор!

Пусть дрожит преступник в зале,

От закона не уйти,
Вам в работе процветанья,
Счастья в жизни, и любви!

Иногда бывает трудно
Вам в карьере непростой,
Никогда не унывайте,
Не теряйте свой настрой!

***

Поздравим работников Прокуратуры!
Они создают правовую державу.
Закон — вот основа для этой структуры,
Давно заслужила она честь и славу.
Решайте дела все законно и честно,
А значит, с собою вы будьте в ладу.
Ваш праздник проходит пускай интересно,
Один раз его отмечают в году.

Коррупции бой объявите вы смело,
Решения все принимайте умело,
Умейте и знайте на «пять» свое дело!

Источник: pozdravok.ru

12 января 2021 День прокуратуры поздравления смс стихи
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поздравляем с профессиональным праздником — Днем прокуратуры!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как бороться с ревностью: Почему женщина ревнует мужчину?
05:00 12-01-2021
Как бороться с ревностью: Почему женщина ревнует мужчину?
С Днем прокуратуры душевные поздравления в стихах и прозе 12 января 2021 года
04:00 12-01-2021
С Днем прокуратуры душевные поздравления в стихах и прозе 12 января 2021 года
Икона крещение господне
03:00 12-01-2021
Икона крещение господне
С Днем Работника Прокуратуры клевые открытки и картинки
02:00 12-01-2021
С Днем Работника Прокуратуры клевые открытки и картинки
Крещение когда купаться 2021? Традиции праздника
01:00 12-01-2021
Крещение когда купаться 2021? Традиции праздника
Можно ли детям колядовать и когда лучше это делать?
23:50 11-01-2021
Можно ли детям колядовать и когда лучше это делать?
Кето диета: Полное меню на неделю
23:20 11-01-2021
Кето диета: Полное меню на неделю
БердскПробка скопилась из-за ДТП с внедорожниками и снегоуборочным грейдером в центре Бердска
23:09 11-01-2021
Пробка скопилась из-за ДТП с внедорожниками и снегоуборочным грейдером в центре Бердска
Какие услуги нотариуса можно будет оформить через портал Госуслуг, рассказал Мишустин
22:54 11-01-2021
Какие услуги нотариуса можно будет оформить через портал Госуслуг, рассказал Мишустин
Чтобы прожить на 10 лет дольше эти продукты нужно выбросить из холодильника
22:50 11-01-2021
Чтобы прожить на 10 лет дольше эти продукты нужно выбросить из холодильника