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Здоровье / Общество

Фрукты с низким ги

12:20 12.01.2021 Фото: pxhere.com
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Для людей с диабетом и лишним весом назначаются фрукты с низким гликемическим индексом.

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Фрукты на протяжении тысячелетий употреблялись в пищу и всегда включались в рацион здорового питания

Фрукты на протяжении тысячелетий употреблялись в пищу и всегда включались в рацион здорового питания. Фрукты содержат уникальный набор витаминов и минералов, имеют отличные вкусовые качества, ими с легкостью можно перекусить. Для людей с диабетом и лишним весом назначаются фрукты с низким гликемическим индексом.

Гликемический индекс фруктов

Фрукты с низким ГИ:

яблоко – 30 ед.;
авокадо – 10 ед.;
грейпфрут – 25 ед.;
клюква – 45 ед.;
виноград – 45 ед.;
апельсин – 35 ед.;
слива – 35 ед.;
айва – 35 ед.;

нектарин – 33 ед.;
гранат – 32 ед.;
абрикос – 30 ед.;
груша – 30 ед.;
голубика – 27 ед.;
вишня – 25 ед.;
малина – 25 ед;
смородина – 24 ед;
лимон – 20 ед.

Для сравнения фрукты с высоким ГИ:

арбуз – 72 ед.;
хурма – 55 ед.;
дыня – 60 ед.;
манго – 55 ед.

В последнее время польза фруктов ставится под сомнение, и это неудивительно, ведь в зависимости от вида, содержание в них фруктозы может быть разным. Соответственно это значение напрямую влияет на гликемический индекс. Гликемический индекс (ГИ) характеризуется скоростью увеличения глюкозы в крови человека. В организме человека при употреблении углеводо содержащей пищи происходит увеличение глюкозы в крови. В зависимости от конкретного продукта этот скачок может иметь разную скорость.

Отличие метаболизма фруктозы и сахарозы

Необходимая для жизни глюкоза есть в составе любой живой клетки. Фруктоза не вырабатывается нашим организмом, её поступление происходит вместе с пищей. Клетки печени метаболируют фруктозу. По это причине страдает печень, отягощенная фруктозой. Повышенная нагрузка провоцирует тяжелые заболевания. Может возникнуть жировой гепатоз печени, ожирение, диабет 2 типа.

Преимущества фруктов при подсчете гликемического индекса

Помимо уникального набора витаминов и минералов, фрукты имеют в своем составе живительные волокна. Именно они не дают резких колебаний сахара и замедляют усвоение углеводов. Набухшие фруктовые волокна способствуют чувству насыщения в желудке. Фруктовая клетчатка обладает желчегонным эффектом, превосходно очищает организм, способствуя снижению холестерина в крови, уменьшению веса.

Принято считать, что фрукты имеют низкий ГИ. Однако не каждый фрукт следует кушать без опаски за резкие колебания уровня сахара в крови. При учете ГИ фруктов следует различать разницу в пищевой ценности углеводов. Содержание сахара, крахмала и пищевых волокон во фруктах различно. Например, сахара в дыне больше чем в зеленом яблоке, а клетчатки наоборот меньше. Правильно составленное питание – залог эффективного лечения сахарного диабета. Существенно облегчить задачу поможет составленное на несколько дней меню. Важно знать уровень ГИ фруктов, чтобы добиться наилучших результатов в оздоровлении организма и уменьшения ожирения.

Вред фруктов

Тем, кто не испытывает проблем с пищеварительным трактом и не страдает заболеваниями желудка, интенсивно занимается спортом, можно себя не ограничивать и включать в рацион больше фруктов. Стоит принимать во внимание высокий уровень ГИ некоторых фруктов больным с сахарным диабетом, сидящим на низко углеводной диете. Непереносимость фруктозы также может стать причиной исключения фруктов из рациона питания.

Источник: lifeo.ru

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