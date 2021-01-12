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Резко взлетят цены на авиабилеты в 2021 году в России

09:15 12.01.2021 Фото: pixabay.com
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Сложившийся сегодня уровень цен не обеспечивает рентабельности авиаперевозок, следовательно, авиакомпании неизбежно должны либо сокращать издержки (но тут резервов практически не осталось), либо все же прекращать демпинг.

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Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты

Цены на авиабилеты с апреля начнут стремительно расти, считает эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Сейчас, по его мнению, ценам падать уже некуда.
"Как говорится, дешевле — только бесплатно. Если говорить в целом, то сложившийся сегодня уровень цен не обеспечивает рентабельности авиаперевозок, следовательно, авиакомпании неизбежно должны либо сокращать издержки (но тут резервов практически не осталось), либо все же прекращать демпинг", — сказал эксперт РИА Новости.

Но бесконечно существовать в нынешнем положении авиакомпании не смогут, полагает он.
"Нельзя просто так потерять пару сотен миллиардов рублей и сделать вид, что ничего страшного не произошло. Эти потери надо возвращать. Конечно, до тех пор, пока не начнутся банкротства российских авиакомпаний, предложение будет превышать спрос, и в феврале-марте (опять же, если не будет банкротств) мы можем увидеть низкие цены. Но с апреля будет рост, и, полагаю, рост стремительный", — заключил Пантелеев.

Источник: РИА Новости

авиарейс рост цен самолет цены на билет
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От редакции

Сильно подорожают?

Аноним, 12 января 2021 09:20
НВР:
Они всегда дорожают в апреле в два раза.Тоже мне новостьА босота пусть в общих ездит.
Аноним, 12 января 2021 09:30
Не надо быть экспертом, чтобы это понять. За неиспользованные из-за ковида в 2020 г. билеты, Аэрофлот раздает бумажки-ваучеры, действительные в течении 3-х лет. Ими можно компенсировать часть стоимости авиабилетов в течении этого времени. Чем дороже билеты, тем меньше компенсация. Наварились на продаже билетов за год(деньги людям не вернули и не летали, т.е. тупо собрали деньги с населения). Сейчас еще раз наварятся, повышая цены на билеты.

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