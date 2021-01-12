Резко взлетят цены на авиабилеты в 2021 году в России

Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты

Цены на авиабилеты с апреля начнут стремительно расти, считает эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Сейчас, по его мнению, ценам падать уже некуда.

"Как говорится, дешевле — только бесплатно. Если говорить в целом, то сложившийся сегодня уровень цен не обеспечивает рентабельности авиаперевозок, следовательно, авиакомпании неизбежно должны либо сокращать издержки (но тут резервов практически не осталось), либо все же прекращать демпинг", — сказал эксперт РИА Новости.



Но бесконечно существовать в нынешнем положении авиакомпании не смогут, полагает он."Нельзя просто так потерять пару сотен миллиардов рублей и сделать вид, что ничего страшного не произошло. Эти потери надо возвращать. Конечно, до тех пор, пока не начнутся банкротства российских авиакомпаний, предложение будет превышать спрос, и в феврале-марте (опять же, если не будет банкротств) мы можем увидеть низкие цены. Но с апреля будет рост, и, полагаю, рост стремительный", — заключил Пантелеев.

Источник: РИА Новости