Защитные маски вошли в топ-10 самых продаваемых товаров в России в 2020 году

Пиковые периоды в ценах и спросе на СИЗ наблюдались в марте и апреле 2020 года, когда в отдельных регионах стали вводить масочный режим.

Золотая маска: в 2020-м изделие вошло в топ-10 продаваемых товаров

В начале пандемии объем продаж этих средств индивидуальной защиты вырос почти на 1200%.

Медицинские маски в 2020 году превратились из сугубо медицинского атрибута в обязательный повседневный аксессуар. В России эти изделия впервые вошли в топ-10 товаров по частоте покупок в розничной торговле наряду с продуктами питания. Ажиотажный спрос на данные средства индивидуальной защиты активизировал не только перекупщиков, но и фэшн-индустрию. Более того, отсутствие масок на рынке стало поводом для многих людей улучшить свои навыки кройки и шитья. Эксперты считают, что цены на эти изделия хоть и значительно снизились, но уже не вернутся к допандемийным.

Попали в корзину



В прошлом году медицинские маски впервые вошли в топ-10 товаров по частоте покупок в розничной торговле наряду с продуктами питания, сообщили «Известиям» в службе аналитики IT-компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных).

— Этот товар прочно обосновался в корзине потребителя. Заметна цикличность приобретений одноразовых масок. Домохозяйства чаще всего покупают их в комплекте средств индивидуальной защиты (СИЗ) в периоды получения заработной платы, вместе с традиционным набором продуктов питания, — рассказали в компании.

Пиковые периоды в ценах и спросе на СИЗ наблюдались в марте и апреле 2020 года, когда в отдельных регионах стали вводить масочный режим. Самым первым стал Пермский край — там маски стали обязательными для всех со 2 апреля, а к началу мая масочный режим был введен уже более чем в половине субъектов страны.

Средний чек покупки масок в марте составлял 298 рублей. Это на 423% выше, чем в 2019 году в то же время. А объем продаж в денежном выражении вырос на 1149%. В апреле же средний чек покупки составил 504 рублей, на 588% выше. Эксперты связывают это с приобретением масок в больших объемах, который в апреле 2020-го вырос на 980% в денежном выражении по сравнению с 2019-м.

К зиме ситуация несколько выровнялась, отмечают аналитики. Так, в декабре средний чек покупки медицинских масок составил 83 рублей — на 76% выше, чем годом ранее. Тем не менее объем продаж в денежном выражении оказался выше прошлогоднего уровня на 650%.

Днем с огнем

Безусловно, весной, в марте-апреле, когда начался первый всплеск заболеваемости COVID-19, появился и ажиотажный спрос на маски. Это привело к дефициту, потому что возможности промышленности и импортеров не были рассчитаны на такое взрывное увеличение спроса, рассказал «Известиям» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

— В определенный момент маски совсем пропали. Потом начали появляться, но по ценам в разы превышающим те, что были до пандемии. Если до нее обычные трёхслойные медицинские маски стоили 1,5-2 рубля, то в острой фазе цены достигали 50-60 рублей и более за штуку, — рассказал специалист.

По данным проведенного ФАС мониторинга медицинских изделий, в Москве уже в феврале 2020-го наблюдался дефицит масок более чем в 50% аптечных организаций, которые проверила служба. А рост цен за штуку по сравнению с прошлым годом составлял 900%.

— Дефицитом сразу воспользовались спекулянты. Масса людей занималась скупкой и перепродажей масок. Буквально ходили по парковкам, предлагая приобрести изделия по завышенной цене, — отметил Николай Беспалов.

Затем ситуация несколько стабилизировалась. За счет снижения показателей заболеваемости и увеличения производственных мощностей цену удалось сбить до 5–10 рублей за штуку, подчеркнул эксперт.

— Сейчас в условиях увеличения числа заболевших наблюдается очередной рост спроса, но без ажиотажа и значительного повышения цен. К тому же было быстро налажено производство многоразовых масок, которые можно стирать и применять неоднократно, — рассказал он.

Сделай сам

На фоне возросшего спроса и, как следствие, дефицита медицинских изделий в аптеках, по видеохостингам и соцсетям начали распространятся обучающие видео из серии «как сделать маску из подручных средств — носков, простыней и даже нижнего белья — в домашних условиях».

— Когда наблюдался дефицит, была необходимость быстро создать маску как защитное средство. Сейчас же hand-made-изделия по сути являются желанием людей проявить свое творческое начало и способом самовыражения. Это подобно вязанию, вышиванию и другим хобби, — рассказал «Известиям» стилист Евгений Радэлис.

Следом за масками «сделай сам» начали проявляться и дизайнерские решения в данной области.

— Для бренда собственная линейка масок — это в первую очередь коммерческий вопрос. Стоимость производства СИЗ не очень высока, нанесение на нее картинки или логотипа делают изделие дороже в десятки раз, — считает стилист.

При этом, несмотря на более широкий ассортимент масок, сейчас цены на одноразовые СИЗ, вероятно, уже не достигнут докоронавирусных показателей, считает Николай Беспалов.

— Помимо возможностей производства масок есть еще необходимость доступа к сырью. На него спрос значительно вырос не только у нас в стране, но и по всему миру. С учетом возросших цен на сырье я сомневаюсь, что ценам на маски удастся вернуться к показателям 2019 года, — отметил эксперт.

Это будет возможно только при значительном снижении заболеваемости, заключил специалист.

Источник: Известия