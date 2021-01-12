Икона крещение господне

Фактически на иконе изображён момент установления таинства Крещения, о котором Спаситель позднее сказал: «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие».

В праздник Святого Богоявления в центре храма всегда находится икона Крещения Господня

В праздник Святого Богоявления в центре храма всегда находится икона Крещения Господня. Она помогает верующим настроить свой ум и душу на молитвенный лад, и каждая маленькая деталь иконы имеет свой глубокий смысл.

Христос

В центре иконы — Христос в момент крещения. Спаситель как бы поворачивается и выходит из вод Иордана на служение людям, проповедь Евангелия, Крестные Страдания и Жертвенную смерть: «взыде абие (тотчас) от воды» (Мф. 3, 16)..

Правой рукой Спаситель благословляет воды Иордана, освящая при этом их Своим погружением. Вода теперь не образ смерти, а рождения в новую жизнь.

Фактически на иконе изображён момент установления таинства Крещения, о котором Спаситель позднее сказал: «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие» (Ин.3:5).

Воды Иордана полностью окружают фигуру Христа, потому что крещение знаменует собой смерть для вечной жизни, также во образ того, что при Крещении человек погружается в воду с головой.

Относительно Иоанна Крестителя спаситель находится немного ниже, а глава Его слегка наклонена. Это указывает на смирение и послушание воле Отца, а также согласие на будущие Крестные страдания и Крестную смерть.

Телесная нагота Христа символизирует Его внутреннюю нравственную чистоту. Этой чистотой обладали первозданные Адам и Ева до грехопадения в Раю.

Если же на Христе есть набедренная повязка, то это отсылка к образу праведного судьи у пророка Исаии: «Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине… И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедр Его – истина» (Ис. 11:1-5).

Иоанн Креститель

Иоанн Креститель стоит на берегу реки и возлагает руку на Христа. Левая рука Иоанна обычно развёрнута ладонью к Небу в знак внимания Богу и молитвы.

Иногда в левой руке находится свиток, то есть символ пророческой проповеди: «Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез Него» (Ин.1:7).

Если же в руке Иоанна не свиток, а крест, то это свидетельство о Христе и указание на Искупительную Жертву Христа: «Вот Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира» (Ин.1:29).

Бог Отец и Бог Дух Святой

Главный смысл иконы — явление миру Пресвятой Троицы. Бог Отец говорит с небес о Сыне, Сын крещается от Иоанна Крестителя, и Дух Святой сходит на Сына в виде голубя.

Небосвод в полукруге символизирует Бога Отца, от которого исходит Троичный Свет. Этот Троичный Свет указывает на единство трёх Лиц единой и нераздельной Пресвятой Троицы. Свет и лучи символизируют Божественное действие.

Расторгнутые небеса также напоминают, что Рай, закрытый для человека грехопадением Адама, вновь открывается Христом.

Если изображена благословляющая десница Всевышнего, она означает «жест речи», то есть глас с небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

Ангелы

Склонённые ангелы — свидетели происходящего. Два ангела используют свои одеяния и готовы принять Господа от купели крещения. Общее количество ангелов может быть различным. Их присутствие указывает на то, что каждому крещающемуся Господь даёт в помощь ангела-хранителя. Также ангелы могут символизировать крестных восприемников.

Дерево и секира

Дерево и секира (топор), взяты из проповеди Иоанна о грядущем суде: «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» (Лк. 3:9).

Фигурки в воде

В воде, у ног Христа — две маленькие фигурки: мужская и женская. Это не языческий Посейдон или бесы, как считают некоторые. Мужская обнажённая фигурка седовласого старца, сидящего спиной ко Спасителю — это аллегория Иордана. А женская, сидящая на рыбе и уплывающая — персонификация моря, указание на переход евреев через Красное море: «Что с тобою, море, что ты побежало, и с тобою, Иордан, что ты обратился назад?» (Пс. 113:5).

Змеи и рыбы

Кроме двух фигурок на иконе иногда изображают змея или множество змей: «Ты расторг силою Твоею море, Ты сокрушил головы змиев в воде» (Пс. 73:13). Сцену со змеями можно интерпретировать, как указание на победу Христа над падшими духами.

Рыбы у ног Христа указывают на подчинение Господу мира живой природы. Рыбы также могут символизировать последователей Христа и их близость к Нему.

Горы

Горы составляют собой фон происходящего. Визуально горы направляют внимание на Спасителя. Это указывает на то, что главная роль в деле Крещения принадлежала именно Спасителю, а не Иоанну. Восхождение человека к Богу и единение с Ним осуществляется именно через Христа.

Источник: svyatoyhram.ru