Мощные ритуалы на старый Новый год 13 -14 января

Многие ритуалы и заговоры на старый Новый год связаны с благополучием в семье. В первой половине дня можно выжечь всю энергетическую грязь, накопившуюся в доме.

Для гаданий и прочих магических манипуляций существуют особенно благоприятные дни

Для гаданий и прочих магических манипуляций существуют особенно благоприятные дни. Считается, что всевозможные ритуалы на старый Новый год 13 января категорически обречены на успех, ведь именно в это время полог между миром живущих и обителью духов истончается. Мечты обрастают плотью реальности, высказанные желания претворяются в жизнь, а самые невероятные фантазии становятся явью.

Ритуалы под старый Новый год – для мира и покоя

Отдать – чтобы получить. Этот важнейший принцип вселенского равновесия 13 января особенно значим. Пожелайте счастья первому встреченному человеку, подайте милостыню возле церкви, запаситесь хлебными крошками и покормите птиц. Бескорыстно сделанное добро вернется к вам в самом скором времени!

Многие ритуалы и заговоры на старый Новый год связаны с благополучием в семье. В первой половине дня можно выжечь всю энергетическую грязь, накопившуюся в доме. Для этого надо обойти квартиру с горящей свечой по часовой стрелке, начиная от входной двери. Углы, окна и двери трижды перекрестить огнем. Этот способ отлично помогает сгладить различные конфликты, возникающие между домочадцами, улучшить семейную атмосферу. Правда, предварительно стоит выполнить генеральную уборку.

Вспомнив древние приметы и ритуалы на старый Новый год, попробуйте сжечь груз накопленных проблем. Возьмите лист бумаги и напишите обо всем, что отравляет существование (покопайтесь в своей душе – наверняка найдете парочку относительно свежих обид, недопонимание, дурные привычки, от которых пора избавиться). Перечитайте, представьте, насколько без этого «багажа» станет легче на душе! И придайте список огню. Пепел смойте в унитаз или развейте на улице.

Все мечты «в одном флаконе»

Чего не хватает многим из нас? Теплоты в отношениях, финансовой стабильности, уверенности в себе, здоровья. Старый Новый год – отличный повод немножко «поворожить», дабы восполнить недостающее. И снова на помощь придет очищающее пламя. Как часто вы сами или ваши дети болели в последние месяцы? Найдите вещь, которая регулярно использовалась в то время – старую пижаму или сбитые тапочки. Представьте, что данный предмет – корень зла. И устройте аутодафе где-нибудь на заднем дворе.

Успешными окажутся и денежные ритуалы на старый Новый год. Купите новый горшочек из глины или керамики. Утром 13 января пойдите в магазин, постарайтесь разменять несколько купюр, а всю полученную на сдачу мелочь заверните в тряпицу и спрячьте до новолуния. Как только месяц начнет расти, доставайте «волшебную копилку» и перекладывайте в нее денежки, пересчитывайте, представляйте, что их становится все больше. Пусть ночное светило благословит этот процесс – попросите у него удачи в деле накопления и преумножения богатства.

Источник: magya-online.ru