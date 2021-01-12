Как бороться с ревностью: Почему женщина ревнует мужчину?

Еще один фактор, который даст вам понимание, как перестать ревновать мужа – это полюбить себя или хотя бы постараться это сделать. Берите с мужа пример – он весь гладко выбрит, напомажен. И вы не отставайте.

Все, что происходит вокруг – это вы сами

Да как тут перестанешь ревновать мужа, если он постоянно дает поводы:

Сильно душится (Зачем? Что я не знаю, чем он может пахнуть?).

Гладко бреется (Для кого это? Точно, с кем-то целоваться планирует).



Знакомые мысли и чувства? Да, девочки, это не короткая вспышка раздражительности или «надоел он мне», это простая ревность, которая раздражает, съедает изнутри, делает из любой женщины мегеру да и попросту унижает каждую женщину. Вы что, считаете себя хуже него? Или вы сами не душитесь, не улыбаетесь, не шутите и даже не бреетесь? Как все-таки наконец-то перестать ревновать мужа без видимых причин и реальных поводов? Давайте ответим на этот вопрос вместе.

Может, и не самая обаятельная, но все же…

Вместе вспоминаем фильм, где малопривлекательная героиня Ирины Муравьевой пыталась со своей продвинутой подругой (Татьяной Васильевой) заняться своеобразным самогипнозом и внушить себе, что она «самая обаятельная и привлекательная». Тренинги у зеркала, утренние «заговоры», смена имиджа – все перепробовала героиня фильма, а нашла счастье абсолютно в другом человеке, который любил ее и до всех этих самолечащих экспериментов.

Вывод – все дело в реальной оценке происходящего. Когда женщина начинает видеть реальную картину жизни, а не витает в облаках и ждет рыцарства и белых коней каждый день, то и воспринимает своего мужа реально – таковым, какой он есть. И для того, чтобы правильно видеть ситуацию, совершенно не обязательно быть супер-моделью или самой обаятельной, нет. Надо просто включить голову! Посмотрите на ситуацию с адекватной стороны. Да, молодец ваш муж, что гладко бреется, часто улыбается и мечтательно смотрит – оптимист он, значит. Да и имидж семьи, если что, не уронит.

Тибет – в тебе

Еще один фактор, который даст вам понимание, как перестать ревновать мужа – это полюбить себя или хотя бы постараться это сделать. Берите с мужа пример – он весь гладко выбрит, напомажен. И вы не отставайте. Сделайте себе: маникюр; педикюр; стильную прическу; купите новую кофточку; нарастите ресницы.

Не помогает? Тогда выйдите на работу – может, там ваша самооценка поднимется. Пробовали? Можете посещать тренинги, только не верьте всему, что там происходит на все 100%. Как вы думаете, счастливы ли в личной жизни те люди, которые ведут многочисленные семинары, типа «Поверь в себя», «Ты – супер», «Императрица» и прочие? И насколько они сами-то гармоничны? А рассказывать другим, как надо завоевывать мужчину, а самим быть неудачницами в этом плане – большого ума не надо. Но раза два можно посетить такие семинары – хоть увидите, что вы не одиноки. И много красавиц, метущихся и ревнующих на пустом месте, которые стараются всеми правдами-неправдами удержать своего ненаглядного.

Как перестать ревновать мужа?

Можно сделать то, чего давно хотела, но как-то все было не до сук: начать заниматься языками; сдать на права; посетить Третьяковку; начать вышивать крестиком. Источник: https://lifeo.ru/kak-perestat-revnovat-muzha/ Спасибо!

И помни, куда бы тебя ни занесли твои желания и стремления, ты должна ощущать себя красивой, слабой, интересной и милой женщиной. Любить все свои недостатки и даже комплексы, «полюбить все свои трещинки, ага-ага…». Если же опять ревность сильнее твоего настроя и внутренних желаний, можно сходить к психологу. Главное в этом деле – не напороться на дилетанта или просто на хапугу. Промониторь рынок лучших психологов в своем городе и выбери самого-самого. Доверься ему и поведай страшную тайну своей всепоглощающей ревности. Он должен тебе помочь. Скорее всего, ты услышишь, что все, что с тобой происходит – из детства и надо окунуться в него, чтобы проанализировать, почему тебя гложет ревность.

Причин ревности несколько:

Нехватка любви в детстве. Детское предательство. Конкуренция с сестрой или братом, которому доставалось все лучшее. Прессинг и постоянная критика родителей. Редкая хвала. Главное, что тебе надо понять: все, что с тобой происходит – это ты сама. И если захочешь, чтобы жизнь засверкала совсем другими красками, себя, голубушка, постарайся изменить. Но делай это любя и потакая себе во всех желаниях. Избегай лишь пагубного пристрастия – ревновать мужа.

А поговорить?

Самое главное во взаимоотношениях с супругом – искренние беседы. Не бойся казаться глупой, навязчивой или смешной. Говори все, что в душе накипело. Но соблюдай правила: Выбор времени. Надо, чтобы муж был сыт, доволен и свободен хотя бы 2 часа. Настроение. Позитивное – и у тебя, и у мужа. Выбери правильную интонацию – без нажима, агрессии, напора и без воздыханий и стенаний. Спокойно, весело, задорно! Не строй из себя жертву – разговор веди на равных. Включай периодически дурочку или маленькую девочку. Обязательно улыбайся во время разговора. Улыбка может быть чуть придурковатой, милой, наивной, застенчивой, кокетливой. Включи в разговор долю «пофигизма». Вставляй в пиковые моменты юмор, отпускай шуточки. Пусть даже не смешные. А главное – будь собой! Не старайся ни на кого походить. Позволь себе искренне рассказать мужу о своих чувствах и переживаниях.

Хочешь удержать – отпусти!

Если оправдываются все твои подозрения и смятения, и муж, уставший от жены-грымзы и впрямь нашел себе легкое, воздушное, может, даже не обремененное интеллектом существо, то тут прояви характер. Не цепляйся за соломинку, не унижайся – отпусти его. Помни одно правило: «Твое никогда от тебя не уйдет! А чужое не задержишь!» В помощь – стихотворение Татьяны Таничевой: «Гордым легче, гордые не плачут Ни от ран, ни от душевной боли. На чужих дорогах не маячат, О любви, как нищие, не молят. Широко раскрылены их плечи, Не грызет их зависти короста. Это правда – гордым в жизни легче, Только гордым сделаться не просто». Не путай гордость с гордыней, это два абсолютно разных понятия. Гордость – это самоуважение женщины, ее желание не изменять себе. И даже узнав о развлечениях мужа на стороне, сопоставь все плюсы и минусы. Если любишь человека и хочешь сохранить семью, поработай над собой. Может, супруг, увидев тебя настоящей, забудет про легкодоступное существо с параметрами «90х60х90». Но не держи то, что не твое.

История из жизни.

Доброжелательница позвонила жене и рассказала, где ее муж, с кем, что делают и адресок дала. Жена, которая до этого подозревала недоброе и ревновала своего муженька, побежала по адресу. Дальше все банально: крики, оры, пощёчина, оскорбления, истерика. Пришла домой, а мужа-то жалко отпускать к какой-то «прости господи». Решила она все ему по возвращении простить – пойти на уступки своим принципам и изменить себе. Благо, у нее была опытная подруга, которая уже прошла огонь, воду и медные трубы. Она посоветовала собрать мужу чемодан и выгонять его не менее 3-х часов. А, может, он с радостью и на первых пяти минутах упрыгает к своей новой Музе. И взяла с нее слово, что та не сломается 3 часа. А слово для честной женщины – это как клятва. Источник: https://lifeo.ru/kak-perestat-revnovat-muzha/ Спасибо!

Приходит муж, начинает что-то невнятно объяснять, мол, ты неправильно поняла, это просто был тайский массаж, а голые были – так методика такая… И вдруг видит – чемоданчик то, вот он, стоит, ждет своего путешественника. Начались мольбы, просьбы простить, уговоры забыть, обещания поехать к маме… А жена сидит молчит и на часы смотрит – когда же пройдут эти 3 зловещих часа, обещанных подруге. И так медленно они шли. Она ведь все ему простили практически сразу, как он зашел. Но выдержала обещанное время. Ровно через 3 часа жена молча встала, быстро схватила чемодан и начала его разбирать. Сейчас – лучше этой семейной пары на свете не сыскать. Поэтому задумайся, готова ли ты знать всю правду и сможешь ли прожить без этого человека, даже если он вот так ступил в г…? Если ответ отрицательный – то смысл твоей ревности каков? – все равно ведь не отпустишь…

Теперь вы поняли, как перестать ревновать мужа?

Давайте подытожим сказанное. Чтобы вы забыли про ревность: Начните любить или хотя бы уважать себя. Помните, что вы – уникальна и неповторима. Все, что происходит вокруг – это вы сами. Измените отношение к миру вообще, к мужу в частности. Воспринимайте его с любовью и где-то с юмором. Не позволяйте себе полностью раствориться в нем. Займитесь любимым делом, найдите хобби. Не забывайте, что вы – девочка, вне зависимости от возраста, женское обаяние никогда не оставляло мужчину равнодушным. Шутите, когда и не хочется совсем. Сходите пару раз на курсы по гармонизации личности. Посетите психолога. Посмотрите на себя со стороны. Попытайтесь встать на место мужа. Оставайтесь всегда собой. И вообще, девочки, помните: «Я у себя одна!» А молодость и жизнь – короткие штуки… Источник: https://lifeo.ru/kak-perestat-revnovat-muzha/ Спасибо!

Источник: lifeo.ru