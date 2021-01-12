Что нужно делать в Новолуние в Козероге 13 января 2021 года

Луна в Козероге вызывает побуждения быть полезным обществу

13 Января 2021 НОВОЛУНИЕ.

Луна в Козероге:

Луна в Козероге вызывает побуждения быть полезным обществу, искать ответы в социуме и его устройстве. Могут возникнуть сомнения в собственных возможностях и желаниях. Стеснительность и обида на людей, которые Вас игнорируют могут испортить настроение в эти дни. Не ищите одобрения со стороны, оно не поможет. Нужно обрести уверенность в себе, верить в свои собственные ценности.

Органы под влиянием луны в текущем знаке Зодиака:

Козерог - Колени, суставы, позвоночник, мышцы спины, коленная чашечка, кости, сухожилия, кожа, волосы, селезёнка, вестибулярный аппарат.

Эти части тела и органы сейчас наиболее чувствительны и нуждаются во внимании.

Хирургические операции:

Хирургические операции не рекомендуется проводить в новолуние.

Источник: astro-seek.com