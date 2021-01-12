Правду о состоянии Анастасии Заворотнюк рассказала дочь Анна

Известно, что уже несколько лет звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с раком головного мозга

Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о состоянии здоровья матери. Подробнее об этом — читайте далее в нашем материале.

Известно, что уже несколько лет звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с раком головного мозга. Семья приняла решение не комментировать все происходящее со звездой.

Однако старшая дочь актрисы решила честно рассказать о ее состоянии. У себя в Instagram-stories, отвечая на вопрос одной из подписчиц о том, как самочувствие ее матери, Анна сказала:

Моя мама тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим.

Один из вопросов фолловеров также касался 2-летней Милы, младшей наследницы Анастасии, которую она родила от Петра Чернышева. По словам Анны, родители против, чтобы она показывала публике свою сестренку, но сообщила, что у малышки все хорошо.

О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в сентябре 2019-го, когда в Сети появилась информация о том, что актриса находится в реанимации в тяжелом состоянии. Тогда у нее диагностировали злокачественную опухоль головного мозга четвертой стадии. А в мае прошлого года официально подтвердился диагноз звезды — глиобластома.

Источник: hochu.ua