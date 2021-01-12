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Призвал пользователей перейти с iOS на Android Павел Дуров, в чем причина?

08:15 12.01.2021 Фото: pixabay.com, коллаж a.danilov
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9 января компания Apple временно удалила из своего магазина мобильных приложений Parler.

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Павел Дуров призвал пользователей перейти с iOS на Android

Это важно для сохранения доступа к информации, считает основатель мессенджера Telegram.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает целесообразным переход с операционной системы iOS на Android для сохранения доступа к информации.

"Дуополия Apple и Google представляет гораздо большую проблему для свобод, чем Twitter. Apple является наиболее опасной, так как корпорация может полностью ограничить доступ к приложениям, которые вы используете. Вот почему я призываю пользователей перейти с iOS на Android - это самое меньшее, что они могут сделать для сохранения доступа к свободному потоку информации", - ответил основатель мессенджера на комментарий пользователя об удалении сервиса микроблогов Parler из App Store.

9 января компания Apple временно удалила из своего магазина мобильных приложений Parler. Телекомпания CNN отмечала, что сервис был запущен в 2018 году в качестве альтернативы другим социальным сетям. На фоне ужесточения в популярных соцсетях требований к содержанию публикаций в преддверии всеобщих выборов в США сервис приобрел популярность у сторонников Дональда Трампа. На данный момент в социальной сети насчитывается более 10 млн пользователей.

Источник: ТАСС

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