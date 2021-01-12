Куда деваются елки после Нового года? Утилизация в России и за границей

Елки могут стать не только отличным удобрением, но и кормом для животных. Если конечно к утилизации подойти ответственно.

Топливные брикеты из елки производят в Австрии

Как в России проводится утилизация елок

В нашей стране не очень рационально утилизируют елки. Чаще всего они прямиком отправляются на свалку, а оттуда на мусоросжигательный завод. Хотя елки считаются крупногабаритным мусором, но их можно перерабатывать с пользой для природы или людей

Если елки вывозить на специальные склады, то они там сохраняются в течение 7-10 лет. В течение этого периода елки превращаются в перегной. Его используют для удобрений. Их можно перерабатывать на специальном оборудовании «елкодробилках». В результате получают еловые опилки, и они идут на удобрения. Елка может быть отличным топливом для растопки котельных.

Однако, у елок появится такой шанс только после заинтересованности служб ЖКХ. Российский город Томск показал своим примером, что елкам можно найти еще одно применение. Акцию устроил Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. После новогодних праздников все желающие могли отнести елочку на пункты приема на базарах. Там их принимали бесплатно и вывозили для подкормки коров.

В Ставропольском крае придумали оригинальную акцию для новогодних елок. Жители могли обменять елочку на цветок в горшке. Для этого нужно было принести новогоднюю красавицу на указанные места сборов. А взамен дарили пальму в горшке. В результате акции, удалось собрать 100 елок. Они были отвезены в зоопарк. Елки отлично подошли в качестве корма для горных козлов. Также их использовали, как подстилки для животных. Несмотря на затраты на приобретение пальм, все-равно удалось сэкономить.

Как утилизируют елки в других странах мира

За границей у новогодних елок есть другая жизнь. Здесь гораздо лучше организована их утилизация. Для таких елочек в Европе и Америке найдено множество вариантов применения. А главное, это не вредит окружающей среде.

В США новогодние елочки можно сдать в центр переработки. Из хвои в этой стране производят бумагу, а также наполнитель для кошачьего туалета. А в Швеции новогодние елки служат отличным топливом для растапливания домов. Правда, это всего 1хватает на 10 % населения, но все-таки. А вот в Скандинавии из новогодних елок делают качественную мебель.

Топливные брикеты из елки производят в Австрии. Елочки отлично подойдут в качестве компоста для дач и городских парков. Оказывается, что сырье из елки даже используют при производстве некоторых лекарств от гриппа.

Кремлевская елка не попадает на свалку. Ее часто распиливают на доски.

Источник: 1rre.ru