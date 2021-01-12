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Что нужно и что нельзя делать под влиянием новолуния 13 января 2021 года. Советы для каждого знака зодиака

09:20 12.01.2021 Фото: pixabay.com
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Новолуние в Козероге обостряет чувства, но пресекает эмоции. Под его влиянием люди преимущественно холодны, беспристрастны.

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Новолуние – это время символического соединения Луны и Солнца

Новолуние – это время символического соединения Луны и Солнца. При этой фазе спутника планеты практически не видно на небе, наступает темная, безлунная, загадочная ночь. В новолуние метеозависимые люди находятся под воздействием энергетической слабости и эмоциональной неустойчивости.

С новолуния начинается новый лунный месяц. Каким будет влияние фазы, зависит от положения спутника, лунных суток, знака Зодиака. Новолуние – период обновления, начала постепенного накопления энергии.

Какого числа, во сколько и до скольких будет новолуние в январе 2021 года

В 2021 году первое новолуние наступит накануне Старого Нового года 13 января. Точное время начала – 08:00 по Москве.

Во 2 лунный день под влиянием январского новолуния можно приступать к физическим нагрузкам, занятиям спортом, лечебному голоданию, диете. Нельзя скупиться, злиться, проявлять негативные эмоции.

Новолуние наступит в среду, которая находится под покровительством Меркурия, вестника богов. В этот день удача будет сопутствовать людям, занятым умственным трудом. На новолуние в среду можно планировать любую работу, выполнение различных дел, проведение расчетов подписывать соглашения, заключать союзы.

В каком знаке Зодиака произойдет новолуние в январе 2021 года

Новолуние 13 января 2021 года состоится в знаке Козерога, мудрого, целеустремленного, лаконичного, осторожного, надежного, предпочитающего порядок знака Зодиака. Под его влиянием можно улучшить свое положение в социуме, добиться материальных успехов, определиться с будущей профессией, начать новый проект. В новолуние 13 января необходимо контролировать эмоции.

Новолуние в Козероге обостряет чувства, но пресекает эмоции. Под его влиянием люди преимущественно холодны, беспристрастны, предельно сфокусированные, решительные.

Влияние новолуния на людей

В дни новолуния люди:

слабые;
апатичны;
одиноки;
нервозны;
раздражительны;
иначе себя ведут;
эмоционально уязвимы.

Новолуние в большей степени влияет на мужчин, а полнолуние – на женщин. Мужчины становятся вспыльчивыми, менее активными в умственном и физическом плане.

Что нужно и что нельзя делать под влиянием новолуния

13 января 2021 года под влиянием новолуния надо:

медитировать наедине, чтобы избавиться от апатии и усталости;
отвлечься от сует;
заняться йогой, духовными практиками;
провести больше времени на свежем воздухе;
начать диету;
заняться спортом;

почитать любимую книгу;
провести время в тишине;
отдохнуть;
избавиться от пагубных привычек;
завершить все дела;
принять контрастный душ;
вымыть волосы;
утраться в доме.

Нельзя в новолуние:

принимать важные решения;
заниматься тяжелой работой;
управлять транспортным средством;
браться за сложные и ответственные дела.

Что делать знакам Зодиака в новолуние 13 января 2021 года

Астрологи дали рекомендации, что делать 13 января 2021 года знакам Зодиака под влиянием новолуния.

Овнам – быть напористыми, чтобы добиться карьерного роста.

Тельцам – заниматься собственным образованием.

Близнецам – уделять внимание интимным связям.

Ракам – налаживать деловые связи.

Львам – заниматься бытовыми и рабочими делами.

Девам – заниматься творчеством.

Весам – навестить родителей, благоустроить дом.

Скорпионам – провести деловые переговоры.

Стрельцам – решить финансовые вопросы.

Козерогам – принять ванну, посетить салон красоты.

Водолеям – записаться к массажисту, посетить сауну.

Рыбам – составить планы на ближайшее время.

Источник: pronedra.ru

13 января 2021 год астрология запреты дня новолуние
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