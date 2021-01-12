Что нужно и что нельзя делать под влиянием новолуния 13 января 2021 года. Советы для каждого знака зодиака

Новолуние – это время символического соединения Луны и Солнца. При этой фазе спутника планеты практически не видно на небе, наступает темная, безлунная, загадочная ночь. В новолуние метеозависимые люди находятся под воздействием энергетической слабости и эмоциональной неустойчивости.
С новолуния начинается новый лунный месяц. Каким будет влияние фазы, зависит от положения спутника, лунных суток, знака Зодиака. Новолуние – период обновления, начала постепенного накопления энергии.
Какого числа, во сколько и до скольких будет новолуние в январе 2021 года
В 2021 году первое новолуние наступит накануне Старого Нового года 13 января. Точное время начала – 08:00 по Москве.
Во 2 лунный день под влиянием январского новолуния можно приступать к физическим нагрузкам, занятиям спортом, лечебному голоданию, диете. Нельзя скупиться, злиться, проявлять негативные эмоции.
Новолуние наступит в среду, которая находится под покровительством Меркурия, вестника богов. В этот день удача будет сопутствовать людям, занятым умственным трудом. На новолуние в среду можно планировать любую работу, выполнение различных дел, проведение расчетов подписывать соглашения, заключать союзы.
В каком знаке Зодиака произойдет новолуние в январе 2021 года
Новолуние 13 января 2021 года состоится в знаке Козерога, мудрого, целеустремленного, лаконичного, осторожного, надежного, предпочитающего порядок знака Зодиака. Под его влиянием можно улучшить свое положение в социуме, добиться материальных успехов, определиться с будущей профессией, начать новый проект. В новолуние 13 января необходимо контролировать эмоции.
Новолуние в Козероге обостряет чувства, но пресекает эмоции. Под его влиянием люди преимущественно холодны, беспристрастны, предельно сфокусированные, решительные.
Влияние новолуния на людей
В дни новолуния люди:
слабые;
апатичны;
одиноки;
нервозны;
раздражительны;
иначе себя ведут;
эмоционально уязвимы.
Новолуние в большей степени влияет на мужчин, а полнолуние – на женщин. Мужчины становятся вспыльчивыми, менее активными в умственном и физическом плане.
Что нужно и что нельзя делать под влиянием новолуния
13 января 2021 года под влиянием новолуния надо:
медитировать наедине, чтобы избавиться от апатии и усталости;
отвлечься от сует;
заняться йогой, духовными практиками;
провести больше времени на свежем воздухе;
начать диету;
заняться спортом;
провести время в тишине;
отдохнуть;
избавиться от пагубных привычек;
завершить все дела;
принять контрастный душ;
вымыть волосы;
утраться в доме.
Нельзя в новолуние:
принимать важные решения;
заниматься тяжелой работой;
управлять транспортным средством;
браться за сложные и ответственные дела.
Что делать знакам Зодиака в новолуние 13 января 2021 года
Астрологи дали рекомендации, что делать 13 января 2021 года знакам Зодиака под влиянием новолуния.
Овнам – быть напористыми, чтобы добиться карьерного роста.
Тельцам – заниматься собственным образованием.
Близнецам – уделять внимание интимным связям.
Ракам – налаживать деловые связи.
Львам – заниматься бытовыми и рабочими делами.
Девам – заниматься творчеством.
Весам – навестить родителей, благоустроить дом.
Скорпионам – провести деловые переговоры.
Стрельцам – решить финансовые вопросы.
Козерогам – принять ванну, посетить салон красоты.
Водолеям – записаться к массажисту, посетить сауну.
Рыбам – составить планы на ближайшее время.
Источник: pronedra.ru