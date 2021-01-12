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Как избавиться от навязчивых рекламных звонков. рассказал адвокат

09:00 12.01.2021 Фото: pixabay.com
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На навязчивые рекламные звонки можно пожаловаться оператору услуг связи.

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Адвокат рассказал, как избавиться от навязчивых рекламных звонков

Если номер телефона однажды попал в базу спамеров, скорее всего, избавиться от их звонков полностью не удастся, так как база может переходить из рук в руки или из компании в компанию, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента консалтинга Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Николай Антипов.
"Такое возможно, если менеджер, у которого вы когда-то совершили покупку, при переходе на работу в другую компанию прихватит с собой и базу клиентов. Но не стоит отчаиваться: сегодня существуют различные способы ограничения подобных звонков", – отмечает эксперт.

Например, можно воспользоваться услугами операторов связи по блокировке нежелательных звонков, установить специальные приложения, которые оповещают о звонках с потенциальной рекламой или мошенниках. Также можно арендовать виртуальный номер и использовать его для регистрации в программах лояльности и при совершении покупок в интернете, говорит он.

"Чаще всего компании узнают номера телефонов непосредственно от их владельцев, когда они указывают свои личные данные при регистрации на сайтах, в интернет-магазинах, в программах лояльности, для участия в каком-либо конкурсе. Ваш мобильный номер также могут «сдать» друзья и родные, если решат поучаствовать в акции из серии "приведи друга – получи приз", — подмечает Антипов.
Кроме того, существуют специальные программы-парсеры, которые "прочёсывают" интернет и ищут контакты в открытом доступе по заданным параметрам, например, «продажа авто». Наконец, клиентскую базу могут украсть, взломав сайт компании, а затем перепродать, добавляет эксперт.

Антипов также отмечает, что на навязчивые рекламные звонки можно пожаловаться оператору услуг связи. "Телекоммуникационные компании предоставляют услуги фильтрации спам-звонков и SMS: каждый оператор ведёт базу телефонных номеров, где фиксируется "репутация" номера, которая формируется в том числе на основе жалоб", — заключил он.

Источник: 1prime.ru

звонок спам фишинг
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