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Замерзла бесхозная корова на помойке в Прокопьевске. Она там жила не одна

10:00 12.01.2021 Фото: pixabay.com
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Пользователи соцсетей пожаловались на земляка, чей домашний скот вынужден ютиться возле мусорок.

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На Северном Маганаке замерзла корова

Жители Прокопьевска возмущены: коровы приютились на помойках,  хозяин которых пустил все на самотек. Уже как минимум одна из них погибла, а бродячие собаки растаскали ее на куски. Рядом ходят дети и видят всю эту не благодать каждый день.

Пользователи соцсетей пожаловались на земляка, чей домашний скот вынужден ютиться возле мусорок. По словам прокопчан, еще до Нового года были замечены брошенные коровы.

– Коровы живут на Северном Маганаке! Чьи они? Уже неделю ночуют на помойке в морозы, – рассказал горожанин в пятницу, 8 января.

Спустя несколько дней, в воскресенье, очевидцы сообщили о гибели животного.

– Сегодня утром на Северном Маганаке замерзла корова, сейчас лежит на помойке и собаки ее рвут! Кому жаловаться? Куда обратиться? Нет никаких сил терпеть эти издевательства над бедными животными! – сокрушается местный житель.

Горожане гадают, что же делать с брошенными буренками. Одни жители предлагают взять коров на передержку, другие же предостерегают, что хозяин может заявить о краже. Также прокопчане опасаются, что скот уже не спасти в любом случае, так как коровы могли наесться пакетов и другого мусора, а это ведет к неминуемой гибели.

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Публикация от новости Прокопьевска (@prokopievsk_ru)

корова насмерть холод
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От редакции

Что делать с коровками?

Аноним, 12 января 2021 10:08
Это ядерная сверхдержава!

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