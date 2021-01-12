Системная красная волчанка: 7 страшных симптомов опасного заболевания

Красная волчанка - не только мем из сериала про доктора Хауса, но и реальная болезнь, с которой могут столкнуться все.

Волчанка - опасное и коварное заболевание. Оно поражает самые разные внутренние органы – от почек и печени до сердца. Сегодня есть способы лечения, которые позволяют пациентам с этой болезнью жить более 15 лет. Главная задача - вовремя поставить диагноз и начать терапию.

Волчанка чаще проявляет себя в 30-40 лет, а ее симптомы имитируют другие болезни. Потому выявить ее не так просто. Чаще волчанка поражает женщин, потому после 30 лет нужно внимательно присматриваться к появлению тревожных признаков и сразу обращаться к врачу.

1. Не проходящий грипп

Это выражается в длительной лихорадке, ознобе, сонливости. Если симптомы не проходят 7 дней, это повод для беспокойства.

2. Колебания веса

Волчанка может воздействовать на щитовидную железу, что приводит к необъснимому похудению или набору веса.

3. Воспаление лимфатических узлов

Опухшие лимфатические узлы – всегда плохой признак болезненного состояния. Это могут быть как инфекции, так и аутоимунная волчанка. При ней чаще воспаляются лимфоузлы на шее, в районе челюсти, в паху, животе, подмышках, ключице.

4. Сыпь на лице

На щеках и носу появляется мелкая красная сыпь, похожая очертаниями на крылья бабочки.

5. Язвы на разных частях тела

Если у вас появились поражения на слизистых оболочках – это еще один тревожный признак, в том числе волчанки, особенно если они долго не проходят.

6. Выпадение волос

Если вы не беременны, не рожали в последний год, не проходили химиотерапию, то волосы не должны выпадать прядями. Иначе это может быть признак волчанки.

7. Опухшие и болезненные суставы

Артрит может проявляться с возрастом - или быть признаком других заболеваний, в том числе волчанки. Здесь важно вовремя обратиться к врачу.

Источник: kolobok.ua