Подготовьтесь к магнитным бурям в январе 2021 года. Всплески ожидаются уже после 15 января

Магнитные бури способны провоцировать скачки давления, ухудшения самочувствия и даже настроения. У некоторых метеозависимых людей в такие дни болит голова, возникают мучительные приступы мигрени.Во время магнитных бурь необходимо отдыхать, чтобы избежать негативных последствий.
Магнитные возмущения в январе
Январь — месяц праздников и отдыха.
Даже солнечная погода немного утихомирилась и не будет нам мешать. По информации сотрудников Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, первый месяц 2021 года обойдется без магнитных бурь вовсе.
Однако возмущения ожидаются как на старте месяца, так и во второй его половине.
Подготовьтесь к ухудшению геомагнитной обстановки в такие дни:
- 18, 21 января.
Магнитная буря: почему это опасно?
Медики утверждают, что магнитная буря способна вывести из рабочего ритма не только метеозависимых людей, но и пожилых, граждан с проблемами сердечно-сосудистой системы и другими хроническими болезнями.
Иногда чувствуют магнитные возмущения и гипертоники, им врачи рекомендуют пристально следить за своим давлением в эти дни. Кроме того, часто во время бурь возникают головные боли, нарушается ритм сердца, шумит в ушах.
Чтобы снизить дискомфорт к минимуму, используйте во время бурь следующие правила:
- не загружать себя на работе,
- не браться за самые сложные задачи,
- избегать активной физической работы,
- спать не менее 7 часов в день,
- гулять на свежем воздухе,
- отказаться от алкоголя.
Источник: kolobok.ua