Подготовьтесь к магнитным бурям в январе 2021 года. Всплески ожидаются уже после 15 января

Магнитные бури способны провоцировать скачки давления, ухудшения самочувствия и даже настроения. У некоторых метеозависимых людей в такие дни болит голова, возникают мучительные приступы мигрени.Во время магнитных бурь необходимо отдыхать, чтобы избежать негативных последствий.

Магнитные возмущения в январе

Январь — месяц праздников и отдыха.

Даже солнечная погода немного утихомирилась и не будет нам мешать. По информации сотрудников Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, первый месяц 2021 года обойдется без магнитных бурь вовсе.

Однако возмущения ожидаются как на старте месяца, так и во второй его половине.

Подготовьтесь к ухудшению геомагнитной обстановки в такие дни:

18, 21 января.

Магнитная буря: почему это опасно?

Медики утверждают, что магнитная буря способна вывести из рабочего ритма не только метеозависимых людей, но и пожилых, граждан с проблемами сердечно-сосудистой системы и другими хроническими болезнями.

Иногда чувствуют магнитные возмущения и гипертоники, им врачи рекомендуют пристально следить за своим давлением в эти дни. Кроме того, часто во время бурь возникают головные боли, нарушается ритм сердца, шумит в ушах.

Чтобы снизить дискомфорт к минимуму, используйте во время бурь следующие правила:

не загружать себя на работе,

не браться за самые сложные задачи,

избегать активной физической работы,

спать не менее 7 часов в день,

гулять на свежем воздухе,

отказаться от алкоголя.

Источник: kolobok.ua