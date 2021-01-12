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Общество / Стиль жизни

Можно ли давать детям колбасу? Какую выбирать

18:50 12.01.2021 Фото: pixabay.com
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Не берите ярко-розовую колбасу.

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Важную роль играете само качество продукта

Можно ли вообще давать детям колбасу, какую и с какого возраста.

Колбаса и сосиски - переработанные продукты, которых стоит избегать вообще всем людям. Но невозможно встретить современного ребенка, который никогда бы их не ел. Потому разбираемся подробнее, как найти среди этих вредностей менее вредные варианты.

1. Колбасу нельзя давать детям до 3 лет

Если говорить о вареной колбасе с пониженным содержанием жира, то понемногу можно давать ее пробовать ребенку с 3 лет. Копченые колбасы - не раньше 6-7 лет и в очень ограниченном количестве.

2. Колбаса должна соответствовать ГОСТу

В таком продукте соблюдается достаточное содержание мяса. Выбирайте такую колбасу, где содержится конина - более диетическое и гипоаллергенное мясо.

Также детям можно давать хамон - в нем нет лишних добавок и консервантов.

3. Колбаса не должна быть в рационе ребенка каждый день

Если ребенок иногда съест бутерброд с колбасой или кусок пиццы - ничего страшного с ним не случится. Но каждый день такие продукты не должны быть в меню детей.

4. При проблемах с ЖКТ копченая колбаса запрещена

Можно давать небольшое количество вареной колбасы или молочных сосисок. Любые специи и добавки будут раздражать пищеварительную систему ребенка и обострять болезни.

5. Обращайте внимание на детские сосиски

Детской колбасы на наших прилавках не найти, зато есть детские сосиски - обычно в них больше мяса и меньше добавок.

6. Внимательно читайте состав

В вареной колбасе должен быть только фарш (допускается соя), соль, яйца, молоко, вода и крахмал. В продукте не должно быть Е-консервантов.

7. Не берите ярко-розовую колбасу

Натуральная колбаса не бывает такого цвета - скорее, она будет сероватой.

Источник: kolobok.ua

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