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Как загадать желание на Старый Новый год 2021, чтобы оно точно исполнилось

20:20 12.01.2021 Фото: pixabay.com
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Специалисты в области биоэнергетики рекомендуют перед тем, как записать свою мечту на бумаге, проанализировать ее. Делать это нужно для того, чтобы желание исполнилось именно так, как задумано, а не наоборот.

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Загадать заветное желание в Новый год можно дважды

Загадать заветное желание в Новый год можно дважды, и в 2021 году, во время празднования Старого Нового года, это может сделать каждый. В ночь с 13 на 14 января стоит вновь поверить в чудо, чтобы исполнить заветную мечту.

Исполнить заветные мечты хотят многие, и вскоре у каждого из нас появится возможность вновь обратиться ко Вселенной с искренними просьбами. Эксперты предлагают уже сейчас сформулировать свою мечту, чтобы в ночь с 13 на 14 января произнести заветное желание и сделать так, чтобы оно исполнилось в скором времени. Волшебство второй по счету новогодней ночи поможет в стремлении осуществить задуманное.

Как загадать желание на Старый Новый год: подготовка

Специалисты в области биоэнергетики рекомендуют перед тем, как записать свою мечту на бумаге, проанализировать ее. Делать это нужно для того, чтобы желание исполнилось именно так, как задумано, а не наоборот. Прежде всего нужно понять, почему некоторые желания сбывались не так, как хотелось, а некоторые не исполнялись вовсе.

Именно мысль становится инструментом исполнения всех задумок, а значит, она не должна расходиться с действиями. Так, если очень хочется чего-либо, не должно быть сомнений, которое будут препятствовать исполнению мечты. Желание должно быть истинным, а не навязанным, должно вызывать позитивные эмоции и душевный подъем, иначе оно вряд ли исполнится.

Итак, желание оформлено, записано на отдельном листке, и остается лишь загадать его в ту самую минуту, когда часы отсчитывают удары до окончательного наступления 2021 года.

Загадываем желание на Старый Новый год в 2021 году

Лучшим способом для исполнения желаний остается визуализация, поэтому стоит подготовить реалистичное изображение своего желания. Готовую картинку, фотографию или рисунок нужно положить в укромное место, записав на обратной стороне свое желание так, словно оно уже исполнилось.

В ночь с 13 на 14 января изображение вынимают, смотрят на него и вслух произносят свою мечту. После этого изображение вновь прячут, не забывая время от времени доставать его и всматриваться. Так получится запрограммировать себя на исполнение заветного желания, и оно обязательно сбудется.

Каждое желание будет исполнено, если оно искреннее и правдивое. Сила мысли, честные намерения и позитивный настрой помогут каждому воплотить в жизнь свои заветные мечты благодаря отклику Вселенной.

Источник: dailyhoro.ru

2021 год загадать желание старый новый год
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