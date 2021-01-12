Сильное землетрясение произошло в Монголии. Содрогнулись люстры в Иркутске. Смотрите видео

По докладам районных, предварительно, жертв и разрушений нет

По докладам районных, предварительно, жертв и разрушений нет

Землетрясение силой 8,7 балла произошло на границе России и Монголии, сообщает управление МЧС по Иркутской области.

Подземные толчки были зафиксированы в 00.32 по московскому времени. Эпицентр располагался в Монголии в 34 километрах от населенного пункта Турт.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценивает магнитуду землетрясения в 6,5. По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 277 километрах к юго-западу от Ангарска. Очаг залегал на глубине десяти километров. При этом Геологическая служба США (USGS) сообщает о магнитуде в 6,8.

Карта эпицентра

Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН опубликовал карту эпицентра произошедшего в Монголии землетрясения.

Согласно данным Байкальского филиала ЕГС РАН, землетрясение произошло 11 января 2021 года в 21.32 по гринвичскому времени (0.32 12 января мск). Энергетический класс землетрясения - 15.2. Интенсивность в Иркутске - 5 баллов.

Эпицентр землетрясения - в районе озера Хубсугул на севере Монголии, примерно в 300 километрах от Иркутска. Энергетический класс землетрясения - 11,7.

Афтершоки

Четыре афтершока интенсивностью не более 2 баллов ощущались в Иркутске после землетрясения в Монголии, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.

"Всего в Иркутске ощущалось четыре афтершока. Все слабые, не более 2 баллов. Приборы показывают гораздо больше толчков, и они продолжаются. Такая афтершоковая активность – это типично, район разряжается", - сказала Кобелева.

Она отметила, что территория, где произошло землетрясение – сейсмоактивная. Землетрясения здесь не редкость, в 1950 году в этом районе был зафиксирован более мощный толчок интенсивностью 9 баллов.

Трясутся мебель, люстры

Жители Иркутска публикуют видеозаписи с моментом землетрясения, соответствующие ролики размещены в местном сообществе "Инцидент. Иркутск" в "ВКонтакте".

На опубликованных кадрах видно, как в жилых помещениях из-за подземных толчков трясутся мебель, люстры, также слышны громкие стуки.

Дошли до Тувы

Незначительные афтершоки от землетрясения в Монголии также ощущались на территории Тувы, сообщили РИА Новости в МЧС республики.

"Незначительные толчки ощущались на территории республики, афтершоки уточняются. По докладам районных, предварительно, жертв и разрушений нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ситуация спокойная.

"Поводов для паники нет"

Незначительные афтершоки от землетрясения в Монголии ощущались на территории Красноярского края, предварительно жертв и разрушений нет, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.

"Около 4.33 (0.33 мск) в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю поступила информация от КГБУ "Центра реализации мероприятий по природопользованию окружающей среды Красноярского карая" о том, что на территории республики Монголии произошло землетрясение магнитудой 6.6-7.1. Афтершоки ощущались на территории Красноярского края. По предварительным, данным жертв и разрушений нет", - сказала официальный представитель главка.

Она отметила, что толчки на территории края незначительные "и поводов для паники нет".