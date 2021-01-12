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Мать просит освободить из колонии «растлителя» своей 12-летней дочери

09:45 12.01.2021 Фото: скриншот видео
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Семьи обоих фигурантов скинулись на адвоката, мама "пострадавшей" таскает "насильнику" передачки, "жертва" пишет любовные письма.

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В Новом Уренгое мать просит освободить парня

В Новом Уренгое мать просит освободить парня, севшего на 13, 5 лет за растление её 12-летней дочери.

Сначала ребята просто дружили. И даже поставили в известность маму барышни (но утаили, что кавалеру уже 18). Та согласилась, но обязала встречаться только при ней. Молодые люди вскоре нарушили уговор, объявили себя парой и стали тусоваться в компании друзей. Один из них и проговорился о запретных отношениях, случайно попав в полицию.

Парочку вызвали на разговор, парень рассказал про отношения. Его обвинили в "преступлениях против половой неприкосновенности" и отправили в колонию на 13,5 лет. Девочка в трауре, ее мама говорит , что не согласна с решением. Согласно экспертизе, дочь всё ещё невинна. А травму девочке нанесли не действия кавалера, а решение суда. Семьи обоих фигурантов скинулись на адвоката, мама "пострадавшей" таскает "насильнику" передачки, "жертва" пишет любовные письма.

Шекспир жалеет, что не дожил

Источник: t.me/breakingmash

арест колония малолетняя
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