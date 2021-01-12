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Не могли попасть на работу из-за алкотестера сотрудники ТЭЦ-3 в Новосибирске

09:28 12.01.2021 Фото: vk.com/incident_nsk
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Оборудование пока работает в тестовом режиме.

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В компании СГК объяснили почему сегодня утром перед ТЭЦ-3 образовалась очередь

Как сообщили  в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, алкотестерами оснащаются все режимные объекты, это обязательное требование. В конце прошлого года на проходной ТЭЦ-3 установили новое оборудование, которое, помимо тестирования на алкоголь, измеряет температуру. Оборудование пока работает в тестовом режиме. В СГК также опровергли использование каких-либо трубок для проведения исследования.

«Для прохождения теста трубка не используется — нужно сделать выдох на специальный экран, можно дышать через маску. 11 января на проходной действительно возникла очередь. Сегодня оперативно приняты необходимые меры, чтобы не создавать очередей в дальнейшем», — сообщили в пресс-службе СГК.
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Источник: Инцидент Новосибирск

очередь проходная СГК
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