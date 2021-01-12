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Погибли восемь человек при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

09:24 12.01.2021 Фото: МЧС России
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Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

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При пожаре в жилом доме в Екатеринбурге погибли восемь человек

Один ребенок и семь взрослых погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По данным регионального управления МЧС, информация о пожаре в доме по улице Рассветной поступила в 02.58 по местному времени (00.58 мск). На момент прибытия спасателей горела квартира на втором этаже, в подъезде было плотное задымление.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В 03.50 по местному времени возгорание локализовали, спустя 16 минут его удалось ликвидировать.
"В условиях сильного задымления звеньями газодымозащитной службы была организована эвакуация и спасение жильцов из горящего подъезда. Всего были эвакуированы 90 человек (в том числе девять детей), из них с помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека", - сообщили в МЧС.
Из-за морозов эвакуированных жильцов посадили в пожарные автомобили. На базе местной гимназии для них развернули пункт временного размещения, с жителями работают психологи МЧС России.

Источник: РИА Новости

насмерть пожар сгорели
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