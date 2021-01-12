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Принесли труп соседа в банк с целью получить деньги на его кремацию селяне

10:15 12.01.2021 Фото: pixabay.com
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Соседи покойного пришли, чтобы разблокировать сбережения для оплаты его похорон.
Соседка покойного сказала, что Махеш Ядав не владел землей и не получал никакой поддержки от правительства.

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Директор Canara Bank Санджив Кумар сказал, что чрезвычайная ситуация вызвала панику

Тело индийского сельскохозяйственного рабочего, не имеющего семьи, было доставлено в отделение банка его соседями, чтобы добиться согласия на получение средств для его кремации, сообщает люксембургское издание L'essentiel. Оставшийся без семьи 55-летний Махеш Ядав скончался в одиночестве в своей деревне в восточном штате Бихар после продолжительной болезни. Через несколько часов его тело обнаружили соседи.

Поселяне тщательно обыскали дом в надежде найти ценные вещи, которые можно было бы продать для оплаты похорон, когда наконец обнаружили банковскую сберегательную книжку на сумму около 1600 долларов. В тот же день они принесли сберегательную книжку и покойного в отделение банка, которое они осаждали до тех пор, пока управляющий не согласился высвободить средства для оплаты кремации.

Соседка покойного сказала, что Махеш Ядав не владел землей и не получал никакой поддержки от правительства.

Директор Canara Bank Санджив Кумар сказал, что чрезвычайная ситуация вызвала панику. «Это было что-то новое, — прокомментировал он. — Через час я дал им деньги (135 долларов), и они наконец уехали с телом к ​​месту кремации».

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