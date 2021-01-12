Раскаялся и избежал наказания за служебный подлог в 8-ми эпизодах пристав в Новосибирске

Обвиняемый подписывал фиктивные протоколы об административном правонарушении с заведомо ложными сведениями о совершении административных правонарушений, которые на самом деле не совершались.

В связи с деятельным раскаянием уголовное дело в отношении Гусаченко В. прекращено

Первомайский районный суд Новосибирска прекратил дело в отношении судебного пристава, обвиняемого в служебном подлоге. Как сообщили в пресс-службе госоргана, суд принял такое решение «в связи с деятельным раскаянием».

«Являясь должностным лицом, реализуя преступный умысел, находясь в помещении отдела судебных приставов по г. Бердску 01.02.2019 (1 эпизод), 04.02.2019 (2 эпизод), 26.02.2019 (3 эпизод), 18.07.2019 (4 эпизод), 18.07.2019 (5 эпизод), 23.10.2019 (6 эпизод), 23.10.2019 (7 эпизод), 21.01.2020 (8 эпизод) из корыстной заинтересованности, для улучшения показателей своей работы и получения квартальной премии, у него возник умысел на служебный подлог», — сообщается на сайте суда.

Наказание, предусмотренное ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) — штраф в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Обвиняемый подписывал фиктивные протоколы об административном правонарушении с заведомо ложными сведениями о совершении административных правонарушений, которые на самом деле не совершались. А также он собственноручно изготовлял объяснения от привлекаемых граждан.