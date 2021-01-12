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"А у вас есть четырнадцатая зарплата?": Топ самых странных вопросов на собеседовании

12:30 12.01.2021
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Вопросами личного характера соискатели удивляли 4% рекрутеров.

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Менеджеры по персоналу 5% компаний сталкивались с необычными вопросами соискателей о питании и столовой

А у вас есть четырнадцатая зарплата? На собеседованиях рекрутеров чаще всего удивляют нестандартные вопросы о деньгах

Удивить рекрутеров на собеседовании все сложнее, однако нестандартные вопросы о зарплате и организации питания по-прежнему лидируют в рейтинге странных вопросов кандидатов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Менеджеров по персоналу, которым не приходилось сталкиваться со странными вопросами соискателей, за шесть лет стало больше в 2 раза: 20% сегодня и 10% в 2014 году.

Лидируют же в рейтинге нестандартных вопросов странные вопросы о заработной плате, с таковыми приходилось сталкиваться 6% рекрутеров: «Можно ли получать зарплату ежедневно?»; «А можно мне сразу аванс?»; «А у вас есть четырнадцатая зарплата?»

Менеджеры по персоналу 5% компаний сталкивались с необычными вопросами соискателей о питании и столовой. Вопросами личного характера соискатели удивляли 4% рекрутеров. Столько же представителей компаний упомянули странные вопросы от соискателей о графике работы. 3% работодателей соискатели удивляются попыткам пригласить их на свидание. Столько же HR-менеджеров получали непонятные вопросы о компании-работодателе: «Вы серьезная компания?»

Нелепые вопросы: «Кто вы?», «Где я?», «Что я буду делать?» — соискатели задавали 2% представителей компаний. 2% рекрутеров поражала излишняя заинтересованность руководством организации («Женат ли генеральный директор?»). Еще 2% пришли в недоумение, когда кандидат поинтересовался: «А вам нравится ваша работа?» Со странными вопросами о рабочем месте и сложностях работы сталкивались также по 2% респондентов. У 1% менеджеров по персоналу соискатели спрашивали о допустимости курения и принятия алкогольных напитков на рабочем месте.

Эйчары поделились и другими странными вопросами от соискателей: «Где у вас сейф, в котором с трудовые книжки хранятся?»; «Кем вы можете взять к себе моего сына?»; «Удаленно это как?»; «Будет ли ребенку подарок на Новый год?»; «Дорогу оплатите, чтоб приехать на собеседование?» (25%).

Какие вопросы обязательно нужно задать на собеседовании, чтобы составить верное представление о будущей работе, — читайте в статье SuperJob. Также составили для вас чек-лист вопросов, которые категорически нельзя задавать рекрутеру, чтобы не провалить интервью.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 104
Время проведения: 21 октября — 18 ноября 2020 года

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала
Размер выборки: 1000 респондентов

Источник: пресс-служба SuperJob

вакансия работа соискатель
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