Ограбить пивнушку с ножом и с замотанным шарфом лицом не смог мужчина в Бердске: Что помешало

Инцидент произошел в Северном микрорайоне, где остался единственный пивной магазин. Позднего грабителя разыскивают бердские полицейские по приметам, описанным продавцом.

Бердские полицейские ищут грабителя

Полиция Бердска разыскивает грабителя, который с ножом пытался ограбить пивной магазин. Инцидент произошел вечером 8 января в Северном микрорайоне. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», молодой мужчина с замотанным шарфом лицом перепрыгнул через прилавок и потребовал от продавца деньги из кассы. В то время в единственном оставшемся в Северном специализированном магазине покупателей не было.

Но грабителя ждало разочарование, поскольку денег в кассе пивной точки не оказалось. Что и продемонстрировал напавшему продавец. Грабитель убежал ни с чем. Однако продавец сообщил об инциденте в полицию и описал позднего гостя с криминальными намерениями.

По приметам бердским полицейским не удалось по горячим следам задержать напавшего. Ищут мужчину в возрасте до 25 лет, среднего роста — около 175 см, одетого в черные шапку и джинсы и синюю короткую куртку.

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