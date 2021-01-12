Самые высокооплачиваемые вакансии января 2021 года. Смотрите список

Все работы хороши- выбирай на вкус

Сервис Работа.ру1 изучил базу вакансии и составил январский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений в Москве.

Одна из самых высоких зарплат в январе доступна зубному технику-керамисту, которому обещают зарплату до 250 000 рублей в месяц. Специалист должен в совершенстве владеть навыками изготовления металлокерамических и циркониевых коронок.

Традиционно высокие зарплаты предлагают специалистам в области IT. Frontend-разработчику готовы платить от 150 000 рублей. Будущему сотруднику предстоит оптимизировать загрузку веб-страниц, работать с аналитикой, разрабатывать код Frontend части проекта. От кандидата ожидается уверенное знание технологий и опыт работы от 1 года, весомым преимуществом также будет свободное владение английским языком. Работодатель в свою очередь предлагает бюджет на обучение и развитие специалиста, а также возможные корпоративные мероприятия в Израиле и Германии.

Высокая оплата труда доступна также соискателям в образовании. Репетитор по английскому языку сможет получать до 200 000 рублей в месяц в зависимости от количества занятий с учениками. Для успешного трудоустройства кандидат должен свободно владеть английским языком и знать школьную программу по дисциплине. В обязанности репетитора входят контроль учебного процесса у школьников 1, 3 и 5 классов, а также помощь в выполнении домашних заданий.

Мастеру по ремонту квартир предлагают зарплату от 160 000 рублей в месяц. В его обязанности входят малярные и плиточные работы, косметический ремонт, черновые отделочные, демонтажные, сантехнические и другие работы.

Ведущий бизнес-аналитик с опытом работы от 1 года может заработать ежемесячно от 150 000 до 200 000 рублей. Успешный кандидат должен структурировать и четко излагать информацию, быстро погружаться в проекты и переключаться между ними, иметь опыт разработки бизнес-требований на доработку программного обеспечения, уметь составлять ТЗ для разработчиков, иметь собственные навыки разработки бизнес-процессов, бизнес-требований и написания регламентирующих документов.

Источник: пресс-служба Работы.ру