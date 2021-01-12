Черви в воде из-под крана привели в ужас жителей России

Черви «потекли» из кранов в кузбасском городе

Жители кузбасского моногорода Мыски пожаловались на качество водопроводной воды, в которой, по их данным, были обнаружены белые черви. По этому факту проводится проверка, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Кузбасса в понедельник.

"Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в связи с публикациями об обнаружении червей в водопроводной воде. Проведение проверки поручено прокуратуре г. Мыски", - говорится в сообщении.