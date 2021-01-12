12.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Черви в воде из-под крана привели в ужас жителей России

12:15 12.01.2021 Фото: © instagram.com/myski42.ru
1 1

Стоящие в трубах фильтры оказались неспособны удержать ползучих.

% name% title
Черви «потекли» из кранов в кузбасском городе

Жители кузбасского моногорода Мыски пожаловались на качество водопроводной воды, в которой, по их данным, были обнаружены белые черви. По этому факту проводится проверка, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Кузбасса в понедельник.

"Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в связи с публикациями об обнаружении червей в водопроводной воде. Проведение проверки поручено прокуратуре г. Мыски", - говорится в сообщении.

водопроводная вода кран черви
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Откуда они взялись?

Аноним, 12 января 2021 12:33
И мясо покупать не надо.Мясо уже в воде.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПостроит реабилитационный центр для детей за 7,4 млрд рублей УСК "Сибиряк" Красноярска на переданной Бердску земле Барышевского сельсовета. Что это за компания?
13:07 12-01-2021
Построит реабилитационный центр для детей за 7,4 млрд рублей УСК
Погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь при пожаре в Екатеринбурге
13:05 12-01-2021
Погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь при пожаре в Екатеринбурге
Сколько человек умерло от коронавируса в Новосибирской области
13:00 12-01-2021
Сколько человек умерло от коронавируса в Новосибирской области
Взяли криминального авторитета по кличке Бай полицейские Новосибирска
13:00 12-01-2021
Взяли криминального авторитета по кличке Бай полицейские Новосибирска
Коронавирус на 12 января: сколько зараженных нашли в Новосибирской области
12:59 12-01-2021
Коронавирус на 12 января: сколько зараженных нашли в Новосибирской области
Подготовьтесь к магнитным бурям в январе 2021 года. Всплески ожидаются уже после 15 января
12:50 12-01-2021
Подготовьтесь к магнитным бурям в январе 2021 года. Всплески ожидаются уже после 15 января
Продолжение «Секса в большом городе» снимут без Саманты Джонс
12:45 12-01-2021
Продолжение «Секса в большом городе» снимут без Саманты Джонс
Дефицит тестов для диабетиков обнаружили во всех регионах России
12:45 12-01-2021
Дефицит тестов для диабетиков обнаружили во всех регионах России
БердскКак и где пройти маммографию в Бердске, ответил министр Хальзов
12:41 12-01-2021
Как и где пройти маммографию в Бердске, ответил министр Хальзов
Погибли при пожаре в жилом доме 8 человек в Екатеринбурге
12:41 12-01-2021
Погибли при пожаре в жилом доме 8 человек в Екатеринбурге