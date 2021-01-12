Заледенели в многометровых очередях к кассе РКЦ на улице при -27 в январе 2021 жители Бердска. Смотрите видео - впускают по одному

"Все болеют. Бухгалтер на больничном у меня и кассир. Вы знаете какая санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе. Найти замену - это деньги. Это не шутки взять человека с улицы и посадить. Сегодня тем более вторник. Вы должны знать, что очереди у нас по вторникам. Придите в четверг, пожалуйста, и посмотрите", - сказал директор ООО "Расчетно-кассовый центр" Бердска Евгений Гофман.

Очередь в РКЦ тянется из помещения на улицу

Вынуждены стоять на морозе у РКЦ на ул. Островского, 122 жители Бердска 12 января. Как сообщают бердчане, поначалу часть из них даже не запускали в помещение. Сотрудники объяснили данное решение людям, ссылаясь на пандемию и ограничительные меры. Отметим, что своей очереди люди ждут по полтора часа и это в -27 градусов.

Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" жительница города Наталья, она не выдержала стоять в очереди в кассовый центр 40 минут. Обратившись в администрацию, удовлетворительного ответа женщина не получила. В администрации ей посоветовали "идти в ногу со временем" и переходить на сервисы онлайн оплаты.

- Я замерзла. Простояла 40 минут. До пандемии не было такого. Обычно 11 числа или в первых числах люди получают пенсию. Все идут в это время платить. Я подходила на той неделе, касса работала и было то же самое. Все бабушки идут, платят. Бабушкам, которым по 70 лет и старше стоят, мерзнут и не могут заплатить, потому что там один кассир работает и туда не пускают. Сегодня с 8 часов они работают, я подошла без десяти восемь и там уже стояли 10 человек. Я ушла оттуда, потому что невозможно стоять. На улице было -26-27 градусов. Люди возмущаются. Я шла мимо администрации и обратилась. Там сидела дежурная. Я спросила, почему касса одна, а на ул. Спортивной закрыто. Дежурная сказала, что они ни при чем и нужно звонить в компанию. Она сказала, "вы скажите этим бабушкам, чтобы они пошли и учились пользоваться оплатой онлайн". Также мне сказали, что сейчас приема нет, нужно писать заявление. С ними я не хочу разговаривать вообще. Они бездействуют,- рассказала "Курьер. среда. Бердск" Наталья сегодня, 12 декабря.

Жительница города Светлана в очереди в РКЦ на морозе стоит 35 минут. Стоящие вместе с ней люди очень недовольны, и намерены обращаться в администрацию.

- Во-первых, один кассир вместо двух, а во-вторых, они все распродали, что тут было. На ул. Герцена было побыстрее, люди туда шли, а теперь весь этот угол и даже Черемушки сюда пришли. И еще один кассир! Спросили у сотрудницы, она объяснила, что другой кассир заболел. Кто проверит? А что у них нет, кем заменить? Мы стоим и мерзнем, а это минус 25 на улице. Сказали, что пандемия и по одному человеку пускают. В этом коридорчике 6-8 человек стоят. Они специально пандемию разносят. Вот коридорчик 3 на 3. А куда нам обращаться? Праздники были, куда можно обратиться? Сейчас будем в администрацию обращаться,- поведала Светлана Иванова.

Поддержал мнение женщины и житель с улицы Попова Борис Малышев.

- Я с Попова иду. У нас другая организация. Мы там платили в магазине. Киоск стоял, и мы там платили. А теперь там кассу разогнали и сюда ходим платить. Оттуда такая даль. Как так можно? Это же не лето, а зима, - выразил возмущение Борис Малышев.

Стоящая в очереди женщина, сказала, что в РКЦ она пришла по причине того, что ей нужно срочно оформить субсидию.

- Вот смотрите: "Черемушки" закрыли, на Островского закрыли, Попова закрыли, конечно, все идут сюда. Куда еще? А нам надо до 10-15 числа субсидию оформлять, поэтому срочно надо заплатить. Хочешь, не хочешь - стой,- произнесла бердчанка.

Мучаются стоять в огромных очередях пожилые жители города.

- Полчаса простояли. Мы уже не выдержали, стали заходить сюда сами. Две кассы, а работает одна. Куда в такой мороз? Одна касса работает - это вообще преступление,- изрекла пожилая жительница Бердска.

Тяжко приходится и молодым бердчанам.

- Очередь была, когда я пришла. Стою полтора часа,- заявила девушка.

Разделили мнения людей и горожанки Татьяна с Натальей. Женщины сделали акцент на том, что подобное происходит часто. Очереди на улице были и до пандемии. Предугадать сколько ты простоишь в очереди в расчетно-кассовый центр - невозможно, так как это зависит от количества плательщиков.

- У них все время так. Люди по одному человеку заходят и одна касса. И до пандемии, и все время так было. Сколько стоять?- в зависимости от людей бывает и очень много,- сообщила Наталья.

- Летом-то тепло стоять, а сейчас холодно. Где-то кассы закрываются. Сколько народу, столько и стоишь,- изрекла Татьяна.

Как прокомментировал директор ООО "Расчетно-кассовый центр" Бердска Евгений Гофман, большая часть персонала находится на больничном. В помещении соблюдаются санитарные нормы.

- Все болеют. Бухгалтер на больничном у меня и кассир. Вы знаете какая санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе. Найти замену - это деньги. Это не шутки взять человека с улицы и посадить. Сегодня тем более вторник. Вы должны знать, что очереди у нас по вторникам. Придите в четверг, пожалуйста, и посмотрите. Ни одного человека не будет. 29 декабря у нас была проверка Роспотребнадзора. Все соответствует санитарно-эпидемиологической норме. Людей никто не заставляет стоять на улице, пожалуйста- есть "Европа". На сегодняшний день там, заметьте, работают 3 кассы и там теплое помещение. Люди могут оплачивать там. Кассы работают в обычном режиме. Альтернативы нет. На больничном два кассира. Один кассир у меня на Островского, 122, а второй на Павлова, 6. Сами понимаете какая у нас проходимость народа. И от болезни, которая у нас есть, никто не застрахован,- заявил Евгений Викторович в беседе с "Курьер. Среда. Бердск".





После публикации материала а в редакцию посыпались звонки от жителей Бердска. По словам горожан, в кассе ТЦ "Европа" тоже очередь и работает 1 касса. В "ГУМе" кассу закрыли и на ул. Ленина,38 касса азкрыта. Возможно, это связано в обедом специалистов.

Очередь на Островского,122

Люди не выдержали стоять на морозе и все-таки зашли в помещение

Согреваются даже в коридорчике