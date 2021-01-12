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Попал в больницу с автомобильным ключом в заднем проходе работник СТО под Новый год 2021. Дважды

11:14 12.01.2021 Фото: t.me/bazabazon
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Нетвёрдой походкой он сам явился к врачам.

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Обычный московский автослесарь дважды за новогодние праздники оказался в больнице

Обычный московский автослесарь дважды за новогодние праздники оказался в больнице. У него в анальном проходе застрял гаечный ключ. Дважды.

Михаил – его имя изменено – работник одной из автомобильных ремонтных мастерских, коих великое множество на окраинах столицы. В конце декабря Миша попал в больницу, – нетвёрдой походкой он сам явился к врачам и рассказал, что у него внутри ключ.

Что именно пытался развинтить Михаил – неизвестно, врачам он заявил, что это была производственная травма, он, мол, на ключ случайно упал. Металлическое орудие благополучно извлекли, решив не задавать уточняющих вопросов. Инструмент Миша попросил завернуть с собой, – всё-таки работа в сервисе на целый день встала.

Однако уже через пару недель, в самый разгар новогодних застолий, Михаил вновь появился на пороге приёмного отделения. От предложения врача присесть он отказался. Тихим голосом Миша заявил, что тот самый ключ у него опять внутри.

На этот раз медики всё же решили задать вопросы. Мужчина поведал им трагическую историю, как сидел и выпивал с коллегами в родном автосервисе. А потом драка, шум, гам, ну и вот, доктор, посмотрите: ключ в одном месте.

Услышав столь пронзительную историю, врачи на всякий случай поинтересовались, стоит ли им извлекать инородное тело, ставшее Михаилу уже родным. Потом в ходе недолгой операции ключ всё же достали, мужчина поблагодарил врачей и забрал инструмент с собой. С тех пор прошло около недели, пока Миша не возвращался.

Ключ на триста.

Источник: t.me/bazabazon

автослесарь задний проход ключ рентген
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