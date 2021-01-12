12.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Тираж "Русского лото" 1370: Выиграйте 500 млн рублей и загородные дома 17 января 2021

11:00 12.01.2021 Фото: pixabay.com
1

Денежный эквивалент загородного дома ― 600 000 рублей.

% name% title
Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье

Сейчас будет жарко! Только посмотрите, что вас ждёт в эти выходные в «Русском лото»: Джекпот 500 миллионов рублей, загородные дома и множество других денежных призов». Останется три бочонка — выигрывает каждый третий билет. А ещё горячая акция «Год без забот» — купите билеты на 1370-й, 1371-й или 1372-й тиражи «Русского лото» для участия в розыгрыше миллиона рублей. Не упустите свой шанс!
Розыгрыш 50 загородных домов в январе в «Русском лото» в самом разгаре. Уже были разыграны первые 10 домов в 1370-м тираже. Победителями стали участники из Москвы и Санкт-Петербурга, Сахалинской, Московской и Свердловской областей, Ставропольского и Краснодарского краёв. Поздравляем счастливчиков!

Билеты на ближайший тираж продаются на сайте stoloto.ru до 17:20 мск субботы, 16 января.

Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 17 января, в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.

Денежный эквивалент загородного дома ― 600 000 рублей.

Фраза «Джекпот 500 миллионов» указывает на минимальный гарантированный размер средств призового фонда, разыгрываемого в категории «Джекпот» в тиражах 1370 (розыгрыш 09.01.2021), 1371 (розыгрыш 16.01.2021), 1372 (розыгрыш 23.01.2021).

Фраза «Выигрывает каждый третий билет» означает, что вероятность совпадения в игре 30 чисел билета до 87-го хода включительно (при общем количестве чисел в билете, равном 30, и общем количестве бочонков в мешке, равном 90) равна 1 к 3,4.

Акция «Год без забот» проводится с 01.01.2021 по 20.03.2021 (с учётом сроков распространения билетов и выдачи призов). Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте stoloto.ru или по тел. 8 900 555-00-55.

Источник: stoloto.ru

лотерея розыгрыш
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Играете в лото?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскБЕТОН, РАСТВОР в Бердске
11:36 12-01-2021
БЕТОН, РАСТВОР в Бердске
Где на даче и при каких условиях огурцы плодоносят лучше?
11:33 12-01-2021
Где на даче и при каких условиях огурцы плодоносят лучше?
Названы самые популярные маршруты по России в январе 2021
11:30 12-01-2021
Названы самые популярные маршруты по России в январе 2021
БердскВыбрасывает щенка на балкон в -35 "хозяин" в Радужном микрорайоне Бердска. Соседям жалко
11:24 12-01-2021
Выбрасывает щенка на балкон в -35
БердскПодробности уголовного дела заведующей наркологией в ЦГБ Бердска: В присвоении 350 000 рублей обвиняют Светлану Емельянову. Она ушла на больничный
11:23 12-01-2021
Подробности уголовного дела заведующей наркологией в ЦГБ Бердска: В присвоении 350 000 рублей обвиняют Светлану Емельянову. Она ушла на больничный
Лучшие дни по лунному календарю для квашения капусты в январе 2021 года
11:20 12-01-2021
Лучшие дни по лунному календарю для квашения капусты в январе 2021 года
Фитнес-центр «Кристалл» в военном городке: новые направления для здоровья и красоты
11:17 12-01-2021
Фитнес-центр «Кристалл» в военном городке: новые направления для здоровья и красоты
Попал в больницу с автомобильным ключом в заднем проходе работник СТО под Новый год 2021. Дважды
11:14 12-01-2021
Попал в больницу с автомобильным ключом в заднем проходе работник СТО под Новый год 2021. Дважды
Розыгрыш тиража 425 "Жилищной лотереи": Суперприз 500 млн рублей и роскошный загородный дом разыграют 17 января 2021
11:04 12-01-2021
Розыгрыш тиража 425
Тираж "Русского лото" 1370: Выиграйте 500 млн рублей и загородные дома 17 января 2021
11:00 12-01-2021
Тираж