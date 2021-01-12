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Розыгрыш тиража 425 "Жилищной лотереи": Суперприз 500 млн рублей и роскошный загородный дом разыграют 17 января 2021

11:04 12.01.2021 Фото: pixabay.com
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Денежный эквивалент загородного дома более 150 м2 ― 10 000 000 рублей.

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Денежный эквивалент загородного дома — 600 000 ₽

Текущий суперприз

500 000 000 рублей и загородный дом более 150 м2

Вы это видели?! 500 миллионов рублей и загородный дом более 150 м2 ― это новый суперприз в «Жилищной лотерее». Также в ближайшем тираже мы разыграем 10 загородных домов и множество денежных призов. Останется 3 шара ― выигрышей будет больше. Самое время испытать удачу, вперед за билетами!

Билеты продаются на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 16 января.

Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 17 января, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.

Денежный эквивалент загородного дома — 600 000 рублей

Денежный эквивалент загородного дома более 150 м2 ― 10 000 000 рублей

Источник: stoloto.ru

лотерея розыгрыш тираж
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