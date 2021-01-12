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Опасный астероид 2020 WU5 в ночь с 13 на 14 января 2021 серьезно приблизится к земле

10:55 12.01.2021 Фото: pixabay
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Увидеть астрономический объект можно будет в телескопы с диаметром объектива от 200 мм.

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По расчетным данным, его блеск составит +12,9 звездной величины, а угловая скорость — 33,4 угловой секунды в минуту. В это время астероид будет перемещаться на фоне Близнецов в сторону созвездия Возничего

Астрономы сообщают, что в ближайшие два дня примерно в 8 млн км от Земли пролетит потенциально опасный астероид 2020 WU5, сообщает NASA.

Астероид 2020 WU5 обнаружили 29 ноября 2020 года на снимках, полученных космическим телескопом NEOWISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer), а 4 декабря включили в Электронный циркуляр малых планет Международного астрономического союза (IAU).
Небесное тело относится к группе аполлонов — околоземных объектов, орбиты которых пересекают земную с внешней стороны. Lиаметр составляет от 0,5 до 1,1 км.

Астероид 2020 WU5 перемещается по небу на фоне созвездий Корма, Единорог, Малый Пес, Близнецы и Возничий. Максимальное сближение с Землей ожидается в ночь с 13 на 14 января 2021 года.

По расчетным данным, его блеск составит +12,9 звездной величины, а угловая скорость — 33,4 угловой секунды в минуту. В это время астероид будет перемещаться на фоне Близнецов в сторону созвездия Возничего.

В средних широтах Северного полушария сложатся хорошие условия для его наблюдения. Увидеть астрономический объект можно будет в телескопы с диаметром объектива от 200 мм.
Несмотря на то, что астероид пройдет достаточно далеко от Земли — по разным оценкам, от 8,1 до 7,5 млн км, — он отнесен к потенциально опасным.

астероид 2020 WU5 NASA
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