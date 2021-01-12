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Снизил ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса Мишустин

11:44 12.01.2021 Фото: pixabay.com
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Займы доступны не только представителям малого и среднего бизнеса, но и тем, кто платит налог на профессиональный доход (самозанятым).

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Правительство снизило ставку по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса

Малому и среднему бизнесу станет проще получить средства на развитие благодаря снижению ставки по льготным кредитам. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

По новым правилам максимальная ставка не должна превышать ключевую ставку ЦБ, увеличенную на 2,75%. На сегодняшний день она составляет 4,25%, а значит, кредиты будут выдаваться под 7% годовых (4,25% + 2,75%). До этого ставка по льготным займам находилась на уровне 8,5%.

Займы доступны не только представителям малого и среднего бизнеса, но и тем, кто платит налог на профессиональный доход (самозанятым). Деньги можно потратить на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств.

Для получения займа необходима регистрация в едином реестре МСП. Кредиты выдаются тем, кто работает в приоритетных сферах, в их числе – сельское хозяйство, розничная и оптовая торговля, внутренний туризм, ресторанный бизнес, наука и техника, здравоохранение и образование, обрабатывающая промышленность, бытовые услуги.

Решение о снижении ставки принято в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Правительство продолжает совершенствовать встроенный в нацпроект инструментарий господдержки с учётом национальных целей развития, утверждённых Президентом России.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 30 декабря 2018 года №1764.

Постановление от 31 декабря 2020 года №2425

Источник: government.ru

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