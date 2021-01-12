Признался в даче взяток крупнейший в мире продавец нефти Vitol Inc.

Сейчас власти Соединенных Штатов и Бразилии ведут расследование в отношении конкурентов Vitol. Речь идет о компания Glencore Plc и Trafigura Group Ltd.. Их сотрудников также подозревают в коррупции.

Нефть будет дорожать

Крупнейшая компания в мире по торговле нефтью Vitol Inc. в течение многих лет утверждала, что является "абсолютно нетерпимой" к коррупции, при этом давая взятки через подставные фирмы, пишет агентство Bloomberg.

Как стало известно, компания согласилась выплатить более $160 миллионов регуляторам в США и Бразилии. В Vitol заявили, что в течение 10 лет представители структуры давали взятки государственным чиновникам этих стран. Это было между 2005 и 2020 годами.

Крупнейший в мире торговец нефтью дал эти признания в обмен на отсрочку судебного преследования.

Уточняется, что с 2005 по 2014 годы менеджмент Vitol давал взятки руководителям Petrobras. Общая сумма превысила $8 миллионов. За это бразильская нефтяная компания предоставляла Vitol ценные данные о своих тендерах. В том числе сообщалось о ценах самой высокой ставки со стороны конкурентов.

Сейчас власти Соединенных Штатов и Бразилии ведут расследование в отношении конкурентов Vitol. Речь идет о компания Glencore Plc и Trafigura Group Ltd.. Их сотрудников также подозревают в коррупции.