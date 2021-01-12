С днем прокуратуры коллег поздравил прокурор Бердска Роман Сивак

Прокуратура во все времена существования нашей страны выполняла очень важные и ответственные задачи, приоритетом которых всегда была защита прав и интересов граждан и основ государства!
12 января отмечается День работника прокуратуры в России. В праздничный день коллег поздравляет прокурор Бердска Роман Сивак:
«Уважаемые коллеги, ветераны органов прокуратуры! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Прокуратура во все времена существования нашей страны выполняла очень важные и ответственные задачи, приоритетом которых всегда была защита прав и интересов граждан и основ государства!
В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов и, конечно, понимания и поддержки близких, без которой трудиться очень сложно!
С уважением. прокурор города Бердска Р.А. Сивак»