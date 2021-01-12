С днем прокуратуры коллег поздравил прокурор Бердска Роман Сивак

Прокуратура во все времена существования нашей страны выполняла очень важные и ответственные задачи, приоритетом которых всегда была защита прав и интересов граждан и основ государства!

С Днём работника прокуратуры РФ поздравляет коллег прокурор Бердска Роман Сивак

12 января отмечается День работника прокуратуры в России. В праздничный день коллег поздравляет прокурор Бердска Роман Сивак:

«Уважаемые коллеги, ветераны органов прокуратуры! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Прокуратура во все времена существования нашей страны выполняла очень важные и ответственные задачи, приоритетом которых всегда была защита прав и интересов граждан и основ государства!



В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов и, конечно, понимания и поддержки близких, без которой трудиться очень сложно!С уважением. прокурор города Бердска Р.А. Сивак»