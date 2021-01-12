12.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

С днем прокуратуры коллег поздравил прокурор Бердска Роман Сивак

12:08 12.01.2021 Фото: kr.mfua.ru
0

Прокуратура во все времена существования нашей страны выполняла очень важные и ответственные задачи, приоритетом которых всегда была защита прав и интересов граждан и основ государства!

% name% title
С Днём работника прокуратуры РФ поздравляет коллег прокурор Бердска Роман Сивак

12 января  отмечается День работника прокуратуры в России. В праздничный день коллег поздравляет прокурор Бердска Роман Сивак:

«Уважаемые коллеги, ветераны органов прокуратуры! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Прокуратура во все времена существования нашей страны выполняла очень важные и ответственные задачи, приоритетом которых всегда была защита прав и интересов граждан и основ государства!

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов и, конечно, понимания и поддержки близких, без которой трудиться очень сложно!
С уважением. прокурор города Бердска Р.А. Сивак»

поздравление праздник прокуратура
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь при пожаре в Екатеринбурге
13:05 12-01-2021
Погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь при пожаре в Екатеринбурге
Сколько человек умерло от коронавируса в Новосибирской области
13:00 12-01-2021
Сколько человек умерло от коронавируса в Новосибирской области
Взяли криминального авторитета по кличке Бай полицейские Новосибирска
13:00 12-01-2021
Взяли криминального авторитета по кличке Бай полицейские Новосибирска
Коронавирус на 12 января: сколько зараженных нашли в Новосибирской области
12:59 12-01-2021
Коронавирус на 12 января: сколько зараженных нашли в Новосибирской области
Подготовьтесь к магнитным бурям в январе 2021 года. Всплески ожидаются уже после 15 января
12:50 12-01-2021
Подготовьтесь к магнитным бурям в январе 2021 года. Всплески ожидаются уже после 15 января
Продолжение «Секса в большом городе» снимут без Саманты Джонс
12:45 12-01-2021
Продолжение «Секса в большом городе» снимут без Саманты Джонс
Дефицит тестов для диабетиков обнаружили во всех регионах России
12:45 12-01-2021
Дефицит тестов для диабетиков обнаружили во всех регионах России
БердскКак и где пройти маммографию в Бердске, ответил министр Хальзов
12:41 12-01-2021
Как и где пройти маммографию в Бердске, ответил министр Хальзов
Погибли при пожаре в жилом доме 8 человек в Екатеринбурге
12:41 12-01-2021
Погибли при пожаре в жилом доме 8 человек в Екатеринбурге
Скончался от коронавируса игровой видеоблогер Денис Бейсовский
12:32 12-01-2021
Скончался от коронавируса игровой видеоблогер Денис Бейсовский