Магнитные бури в феврале 2021: Точные даты мощных геоударов. Как пережить солнечные вспышки метеозависимым - советы

О магнитных бурях в феврале «Курьер. Среда. Бердск» рассказала и дала советы читателям методист МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий» Марина Арцибашева 12 января. Как выяснилось, в феврале ожидается четыре периода солнечной активности:
7 — 9 февраля. Затяжная магнитная буря средней интенсивности .Пик 9 февраля, но к вечеру пойдёт на спад. Метеозависимые люди будут чувствовать усталость и апатию.
15 февраля. Геомагнитные колебания высокой интенсивности, пик придётся на дневные часы, к счастью, недолго. В этот день не стоит заниматься делами, связанными с концентрацией внимания, если есть возможность, то лучше не садиться за руль.
27 февраля слабое, самое незначительное колебание магнитного поля Земли, для многих оно пройдёт незаметно. Однако не стоит перенапрягаться.
- Нужно отметить, что восприимчивость к магнитным бурям во многом зависит от эмоционального настроя. Нужно с юмором и оптимистично смотреть на жизнь, - отметила Марина Арцибашева.
В периоды солнечной активности главное соблюдать режим дня и питания, не нагружать нервную систему и отложить решение сложных дел на благоприятные дни.