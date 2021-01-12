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Магнитные бури в феврале 2021: Точные даты мощных геоударов. Как пережить солнечные вспышки метеозависимым - советы

13:31 12.01.2021, Маргарита Мартынова Фото: pixabay
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Восприимчивость к магнитным бурям во многом зависит от эмоционального настроя. Нужно с юмором и оптимистично смотреть на жизнь, отметила методист «Планетария» Новосибирска Марина Арцибашева.

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Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Магнитные бури в феврале 2021: Точные даты мощных геоударов. Как пережить солнечные вспышки метеозависимым - советыМагнитные бури в январе: Мощный геоудар 16,18,19 и 20 января 2021 заставит страдать метеозависимых. Как справиться с болью?Ещё 12 новостей

О магнитных бурях в феврале «Курьер. Среда. Бердск» рассказала и дала советы читателям методист МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий» Марина Арцибашева 12 января. Как выяснилось, в феврале ожидается четыре периода солнечной активности:

7 — 9 февраля. Затяжная магнитная буря средней интенсивности .Пик 9 февраля, но к вечеру пойдёт на спад. Метеозависимые люди будут чувствовать усталость и апатию.
15 февраля. Геомагнитные колебания высокой интенсивности, пик придётся на дневные часы, к счастью, недолго. В этот день не стоит заниматься делами, связанными с концентрацией внимания, если есть возможность, то лучше не садиться за руль.

22 февраля произойдёт ещё одно кратковременное колебание. Этот день лучше посвятить отдыху.
27 февраля слабое, самое незначительное колебание магнитного поля Земли, для многих оно пройдёт незаметно. Однако не стоит перенапрягаться.

- Нужно отметить, что восприимчивость к магнитным бурям во многом зависит от эмоционального настроя. Нужно с юмором и оптимистично смотреть на жизнь, - отметила Марина Арцибашева.

В периоды солнечной активности главное соблюдать режим дня и питания, не нагружать нервную систему и отложить решение сложных дел на благоприятные дни.

магнитная буря магнитная буря февраль 2021 метеозависимость Марина Арцибашева
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