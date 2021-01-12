12.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Где на даче и при каких условиях огурцы плодоносят лучше?

11:33 12.01.2021, Елена Кузьмина Фото: https://pixnio.com/
0

9-10 мая рассаду в возрасте 20-30 дней высаживаю в глубокие лунки, не засыпая стебель растения почвой, поливаю гумиудобрением. С увеличением толщины стебля растения и образованием на нем зачаточных корней постепенно подсыпаю перегной.

% name% title
Многие дачники выращивают огурцы в небольших неотапливаемых теплицах

Где огурцы плодоносят лучше?

Жительница Бердска Елена Кузьмина делится опытом выращивания огурцов в теплице.

Многие дачники выращивают огурцы в небольших неотапливаемых теплицах. Вот и мы пользуемся сборно-разборной конструкцией еще со времен «советского бытия», когда кислотные дожди в середине июля напрочь губили огурцы в открытом грунте. Размер ее 2,5х5 м, высота в коньке - 2 м.

Обычно в стандартных теплицах небольшие двери находятся в обоих торцах. В нашей таких дверей нет. Вместо них мы открываем северную сторону по длине теплицы, которая стоит «лицом» к южной стороне дома. По низу открываемой стороны прибита планка для удобства свертывания пленки и ее утяжеления в закрытом виде. Для дополнительной регулировки вентиляции в торцовых треугольниках крыши поднимаем пленку по основанию и закрепляем ее.

Землю перед посадкой рассады перекапываем с перегноем и размечаем пять небольших грядок, на которые дополнительно высыпаем по три-пять ведер перегноя и по стакану золы на каждое ведро. Перекапываем еще раз и окончательно формируем грядки. В междурядьях устанавливаем деревянные настилы. Грядочки располагаются с севера на юг. В каждом ряду в шахматном порядке высаживаем по семь растений с расстоянием 40 см между ними.

Для огуречной рассады я нарезаю из пластиковых бутылок емкостью 1,5 л цилиндры без дна высотой 10 см. Устанавливаю их в ящик и заполняю почвой с перегноем и речным песком. Семена перед посевом замачиваю 8-10 часов в «Эпине» (1 капля на 100 мл воды), проращиваю до появления корешков. Кстати, «Эпином» пользуюсь несколько лет, до этого замачивала любые крупные семена в бледно-розовом растворе марганцовки с добавлением 1-2 растертых листочков алоэ на ночь. Зольная вытяжка как стимулятор роста тоже остается в моем арсенале, в ней содержится 30 необходимых для растений микроэлементов.
9-10 мая рассаду в возрасте 20-30 дней высаживаю в глубокие лунки, не засыпая стебель растения почвой, поливаю гумиудобрением. С увеличением толщины стебля растения и образованием на нем зачаточных корней постепенно подсыпаю перегной.

Пока растения малы, поливаю аккуратно в лунку, с развитием корневой системы площадь полива увеличиваю. Рыхление провожу неглубокое и только в начале вегетации. Взрослые растения не рыхлю, чтобы не травмировать корешки. Так как корневая система огурца поверхностная и растягивается на 2 м в длину от растения, в проходы между грядками мы ставим деревянные настилы и междурядья не топчем. Почва под настилами рыхлая, пронизана огуречными корешками.

Поливаем огурцы теплой отстоянной водой. Когда начинается обильное плодоношение, после каждого сбора зеленцов поливаем не только грядки, но и междурядья. Первые плоды снимаем 10-15 июня, иногда раньше (в зависимости от погоды и сроков посадки), а последние - к 10 октября, когда тепличку разбираем на зиму. Правда, иногда оставляем ее на том же месте еще на один сезон. Думаю, что огурцы можно выращивать на одном и том же месте дважды, но не более.

В конце первой половины вегетации, когда растения «съедают» перегной, дополнительно обкладываю им поверхность грядки и междурядья. Подкармливаю огурцы коровяком, особенно когда перегноя мало, опрыскиваю растения «Эпином». По внешнему периметру теплички высаживаю бархатцы, которые сдерживают появление тли на огуречных растениях.

Теперь речь о сортах и гибридах. Выращиваю 4-5 разных гибридов, никогда не перехожу на одни новые, два - обязательно проверенные. Долгое время непременно сажала «Зозулю F1» - гибрид, не подводивший по обилию урожая. Даже у перерощенных плодов нежная структура и неразвитые семена. Правда, первые зеленцы, бывало, горчили.

Теперь торговля предлагает нам очень большой выбор, и я отдаю предпочтение устойчивым ко многим болезням партенокарпическим гибридам, которые дают ровные плоды без горечи. У таких гибридов нет пустоцветов, а в каждом узле образуется от двух до семи плодов. Чтобы не сдерживать рост следующей завязи, взяла за правило проводить массовый сбор урожая через два дня. В прошедшем сезоне выращивала гибриды «Хруст», «Пантера», змеевидный «Топаз». Очень понравился «Салтан F1» мелкобугорчатые, тонкокорые сладкие огурчики были хороши и в свежем виде, и в засолке.
В июне в освободившихся от рассады томатов парниках иногда дополнительно высаживаю сорта или гибриды огурцов. Растут они вольно, без подвязки, но «срок их службы» короче укрытых питомцев.

дача урожай огурцов уход за огурцами
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вы ухаживаете за огурцами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПостроит реабилитационный центр для детей за 7,4 млрд рублей УСК "Сибиряк" Красноярска на переданной Бердску земле Барышевского сельсовета. Что это за компания?
13:07 12-01-2021
Построит реабилитационный центр для детей за 7,4 млрд рублей УСК
Погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь при пожаре в Екатеринбурге
13:05 12-01-2021
Погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь при пожаре в Екатеринбурге
Сколько человек умерло от коронавируса в Новосибирской области
13:00 12-01-2021
Сколько человек умерло от коронавируса в Новосибирской области
Взяли криминального авторитета по кличке Бай полицейские Новосибирска
13:00 12-01-2021
Взяли криминального авторитета по кличке Бай полицейские Новосибирска
Коронавирус на 12 января: сколько зараженных нашли в Новосибирской области
12:59 12-01-2021
Коронавирус на 12 января: сколько зараженных нашли в Новосибирской области
Подготовьтесь к магнитным бурям в январе 2021 года. Всплески ожидаются уже после 15 января
12:50 12-01-2021
Подготовьтесь к магнитным бурям в январе 2021 года. Всплески ожидаются уже после 15 января
Продолжение «Секса в большом городе» снимут без Саманты Джонс
12:45 12-01-2021
Продолжение «Секса в большом городе» снимут без Саманты Джонс
Дефицит тестов для диабетиков обнаружили во всех регионах России
12:45 12-01-2021
Дефицит тестов для диабетиков обнаружили во всех регионах России
БердскКак и где пройти маммографию в Бердске, ответил министр Хальзов
12:41 12-01-2021
Как и где пройти маммографию в Бердске, ответил министр Хальзов
Погибли при пожаре в жилом доме 8 человек в Екатеринбурге
12:41 12-01-2021
Погибли при пожаре в жилом доме 8 человек в Екатеринбурге