Где на даче и при каких условиях огурцы плодоносят лучше?

9-10 мая рассаду в возрасте 20-30 дней высаживаю в глубокие лунки, не засыпая стебель растения почвой, поливаю гумиудобрением. С увеличением толщины стебля растения и образованием на нем зачаточных корней постепенно подсыпаю перегной.

Многие дачники выращивают огурцы в небольших неотапливаемых теплицах

Где огурцы плодоносят лучше?

Жительница Бердска Елена Кузьмина делится опытом выращивания огурцов в теплице.

Многие дачники выращивают огурцы в небольших неотапливаемых теплицах. Вот и мы пользуемся сборно-разборной конструкцией еще со времен «советского бытия», когда кислотные дожди в середине июля напрочь губили огурцы в открытом грунте. Размер ее 2,5х5 м, высота в коньке - 2 м.

Обычно в стандартных теплицах небольшие двери находятся в обоих торцах. В нашей таких дверей нет. Вместо них мы открываем северную сторону по длине теплицы, которая стоит «лицом» к южной стороне дома. По низу открываемой стороны прибита планка для удобства свертывания пленки и ее утяжеления в закрытом виде. Для дополнительной регулировки вентиляции в торцовых треугольниках крыши поднимаем пленку по основанию и закрепляем ее.

Землю перед посадкой рассады перекапываем с перегноем и размечаем пять небольших грядок, на которые дополнительно высыпаем по три-пять ведер перегноя и по стакану золы на каждое ведро. Перекапываем еще раз и окончательно формируем грядки. В междурядьях устанавливаем деревянные настилы. Грядочки располагаются с севера на юг. В каждом ряду в шахматном порядке высаживаем по семь растений с расстоянием 40 см между ними.

Для огуречной рассады я нарезаю из пластиковых бутылок емкостью 1,5 л цилиндры без дна высотой 10 см. Устанавливаю их в ящик и заполняю почвой с перегноем и речным песком. Семена перед посевом замачиваю 8-10 часов в «Эпине» (1 капля на 100 мл воды), проращиваю до появления корешков. Кстати, «Эпином» пользуюсь несколько лет, до этого замачивала любые крупные семена в бледно-розовом растворе марганцовки с добавлением 1-2 растертых листочков алоэ на ночь. Зольная вытяжка как стимулятор роста тоже остается в моем арсенале, в ней содержится 30 необходимых для растений микроэлементов.

9-10 мая рассаду в возрасте 20-30 дней высаживаю в глубокие лунки, не засыпая стебель растения почвой, поливаю гумиудобрением. С увеличением толщины стебля растения и образованием на нем зачаточных корней постепенно подсыпаю перегной.

Пока растения малы, поливаю аккуратно в лунку, с развитием корневой системы площадь полива увеличиваю. Рыхление провожу неглубокое и только в начале вегетации. Взрослые растения не рыхлю, чтобы не травмировать корешки. Так как корневая система огурца поверхностная и растягивается на 2 м в длину от растения, в проходы между грядками мы ставим деревянные настилы и междурядья не топчем. Почва под настилами рыхлая, пронизана огуречными корешками.

Поливаем огурцы теплой отстоянной водой. Когда начинается обильное плодоношение, после каждого сбора зеленцов поливаем не только грядки, но и междурядья. Первые плоды снимаем 10-15 июня, иногда раньше (в зависимости от погоды и сроков посадки), а последние - к 10 октября, когда тепличку разбираем на зиму. Правда, иногда оставляем ее на том же месте еще на один сезон. Думаю, что огурцы можно выращивать на одном и том же месте дважды, но не более.

В конце первой половины вегетации, когда растения «съедают» перегной, дополнительно обкладываю им поверхность грядки и междурядья. Подкармливаю огурцы коровяком, особенно когда перегноя мало, опрыскиваю растения «Эпином». По внешнему периметру теплички высаживаю бархатцы, которые сдерживают появление тли на огуречных растениях.

Теперь речь о сортах и гибридах. Выращиваю 4-5 разных гибридов, никогда не перехожу на одни новые, два - обязательно проверенные. Долгое время непременно сажала «Зозулю F1» - гибрид, не подводивший по обилию урожая. Даже у перерощенных плодов нежная структура и неразвитые семена. Правда, первые зеленцы, бывало, горчили.



Теперь торговля предлагает нам очень большой выбор, и я отдаю предпочтение устойчивым ко многим болезням партенокарпическим гибридам, которые дают ровные плоды без горечи. У таких гибридов нет пустоцветов, а в каждом узле образуется от двух до семи плодов. Чтобы не сдерживать рост следующей завязи, взяла за правило проводить массовый сбор урожая через два дня. В прошедшем сезоне выращивала гибриды «Хруст», «Пантера», змеевидный «Топаз». Очень понравился «Салтан F1» мелкобугорчатые, тонкокорые сладкие огурчики были хороши и в свежем виде, и в засолке.В июне в освободившихся от рассады томатов парниках иногда дополнительно высаживаю сорта или гибриды огурцов. Растут они вольно, без подвязки, но «срок их службы» короче укрытых питомцев.