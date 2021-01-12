МРОТ подрос почти до 16 000 рублей в Новосибирской области

Минимальный размер оплаты труда устанавливается не ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения.

МРОТ в Новосибирске приблизился к 16 тысячам рублей

С 1 января 2021 года федеральным законом №82 ФЗ в редакции от 29 декабря установлен минимальный размер оплаты труда в среднем по России на уровне 12792 рубля в месяц. В Новосибирской области МРОТ выше в связи с применением районного коэффициента.

«Размер минимальной заработной платы с 01.01.2021 года, с учетом районного коэффициента, в Новосибирской области составляет 15990 рублей. Работодатели, выплачивающие заработную плату в размере ниже установленного МРОТ, могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

Напомним, минимальный размер оплаты труда устанавливается не ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения. На 2021 год прожиточный минимум составляет 12702 рубля.