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МРОТ подрос почти до 16 000 рублей в Новосибирской области

13:45 12.01.2021 Фото: pixabay.com
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Минимальный размер оплаты труда устанавливается не ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения.

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МРОТ в Новосибирске приблизился к 16 тысячам рублей

С 1 января 2021 года федеральным законом №82 ФЗ в редакции от 29 декабря установлен минимальный размер оплаты труда в среднем по России на уровне 12792 рубля в месяц. В Новосибирской области МРОТ выше в связи с применением районного коэффициента.

«Размер минимальной заработной платы с 01.01.2021 года, с учетом районного коэффициента, в Новосибирской области составляет 15990 рублей. Работодатели, выплачивающие заработную плату в размере ниже установленного МРОТ, могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

Напомним, минимальный размер оплаты труда устанавливается не ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения. На 2021 год прожиточный минимум составляет 12702 рубля.

зарплата мрот
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