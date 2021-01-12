Как выбрать сорт малины для выращивания на даче - советы эксперта

Лучше выращивать сорта малины зимостойкие, высокоурожайные и разного срока созревания. Познакомьтесь с самыми популярными сортами.

«Краса России». Среднего срока созревания. Крупноплодный сорт (5-14 г), ягоды конической формы красивого малинового цвета и аромата. Используется в свежем виде и для переработки

Как выбрать сорт малины для дачи, чтобы был урожай

Лучше выращивать сорта малины зимостойкие, высокоурожайные и разного срока созревания. Познакомьтесь с самыми популярными сортами.

«Бальзам». Среднего срока созревания, отличается высокой зимостойкостью. Урожай с куста - до 2,2 кг. Куст среднерослый. Побегообразовательная способность средняя. Побеги высотой 1,7-1,8 м, прямостоячие, среднешиповатые. Ягоды среднекрупные (массой 2,5-3 г), усеченно-конические, рубиновой окраски, хорошего кисло-сладкого вкуса. Сорт устойчив к грибным болезням и выпреванию коры, слабо повреждается паутинным клещом.

«Барнаульская». Раннего срока созревания, характеризуется зимостойкостью. Урожай с куста около 1,2 кг. Куст полураскидистый. Побегообразовательная способность высокая. Побеги высокие (более 2,5 м), с сильно поникающими верхушками, среднешиповатые, осенью пурпурные. Ягоды средней величины, массой 2-3 г), округло-конические, красные, блестящие, хорошего вкуса, сильно осыпаются. Сорт универсального назначения. Относительно устойчив к грибным болезням и неустойчив к вирусным, сильно повреждается побеговой галлицей и паутинным клещом.

«Бригантина». Позднего срока созревания, среднезимостойкий, относительно засухоустойчивый. Урожай с куста - 2,2 кг. Куст компактный. Побегообразовательная способность средняя. Побеги высотой 1,8-2 м, мощные, прямостоячие, слабошиповатые. Ягоды крупные (массой 3,2-3,8 г), округло-конические, темно-малиновые, плотные, хорошего вкуса. Сорт среднеустойчив к грибным болезням, чувствителен к малинному клещу, относительно устойчив к антракнозу и паутинному клещу.

«Киржач». Среднего срока созревания, характеризуется зимостойкостью. Урожай с куста 2 кг. Куст мощный, слабораскидистый. Побегообразовательная способность высокая. Побеги прямостоячие, слабошиповатые. Ягоды средние (массой 2,8-3 г), тупоконические. Сорт универсального назначения. Относительно устойчив к грибным болезням и малинному клещу.

«Маросейка». Среднего срока созревания, успешно зимует только под снегом. Урожай с куста до 4 кг. Куст сильно развитый, несколько раскидистый. Побеги средние и толстые, без шипов, густоопушенные, со слабым восковым налетом. Ягоды крупные (массой 4-6 г), тупоконические, иногда раздвоенные, ярко-красные, нежные, сладкие, с приятным ароматом. Успешно зимует только под снегом. Сорт устойчив к некоторым вирусным болезням.

«Мираж». Позднего срока созревания, успешно зимует только под снегом. Куст среднемощный, раскидистый. Побеги нетолстые, с тонкими верхушками. Ягоды крупные (массой 4-6 г). Удлиненные, темно-красные, плотные, хорошего вкуса, с приятным ароматом. Сорт устойчив к болезням.

«Солнышко». Раннего срока созревания, умеренно зимостойкий. Урожай с куста 1,5 кг. Куст среднерослый. Побегообразовательная способность средняя. Побеги высотой 1,8-2 м, мощные, со склоняющейся верхней частью. Ягоды крупные (массой 3,5-4 г), округло-конические, малиновые, нежные, отличного кисло-сладкого вкуса, ароматные. Сорт среднеустойчив к грибным болезням и достаточно устойчив к антракнозу, малинному клещу.

«Столичная». Позднего срока созревания, успешно зимует только под снегом. Куст компактный, почти не образует поросли. Побеги мощные, толстые и средней толщины, без шипов, с густым войлочным опушением и слабым восковым налетом. Ягоды крупные и очень крупные (массой 4-8 г), удлиненные, красные, плотные, хорошего вкуса, с приятным ароматом. Сорт устойчив к болезням.

«Таруса». Среднего срока созревания, выделяется крупными десертными ягодами (4-10 г). Плоды долго не выделяют сок, с типичным «малинным» ароматом. Показателен тип куста с густо расположенными мощными недлинными плодовыми веточками. Урожайность высокая и очень высокая, от 4 до 8 кг с куста. Зимостойкость средняя. Побеги штамбового типа, утолщенные, жесткие, плохо гнутся, поэтому пригибать надо на две недели раньше обычного.

«Падишах». Раннего срока созревания. Отличается крупными плодовыми веточками - по 30-40 и более ягод массой 4-6 г. Урожайность высокая, 3-5 кг с куста. Ягоды плотные, нерассыпающиеся. Особенно подходят для желе и хранения зимой перетертыми с сахаром. Побеги мягкие, эластичные, при укрытии под зиму не ломаются.

«Патриция». Среднего срока созревания. Даже среди крупноплодных выделяется очень крупными (5-12 г), длинными красивыми ягодами приятного десертного вкуса. Ягоды мелкосемянные, с хорошо сцепленными костянками. Сравнительно мягкие и малотранспортабельные. Они делают сорт наиболее пригодным для потребления в свежем виде. Урожайность 4-8 кг плодов с куста.

«Краса России». Среднего срока созревания. Крупноплодный сорт (5-14 г), ягоды конической формы красивого малинового цвета и аромата. Используется в свежем виде и для переработки.

«Желтый гигант». Среднего срока созревания. Ягоды крупные (4-8г), желтые, тупоконические, долго не осыпаются при созревании. Ягоды транспортабельные, сладкие, десертного типа, с приятным ароматом.