Дача в мае: календарь работ и забот дачника

Посев огурцов в открытый грунт с дуговым пленочным укрытием производите проклюнувшими семенами на расстояние не более 10 см друг от друга

Майские работы в саду

Основная задача дачника в мае – посеять семена овощей, потому что почва уже прогрелась.

Самое время для того, чтобы внести навоз и компост на грядки, все перепахать и посадить рассаду капусты, огурцов, помидоров кабачков и других теплолюбивых культур, которые высеяли в апреле. Помните, что поздние заморозки, которые нередко случаются в конце мая - начале июня, могут погубить эти культуры. Сроки посева и посадки овощных культур можно приблизительно определить по фенофазам развития деревьев. Появились сережки на кленах - можно сеять свеклу, зацвела осина - пора самое время взяться за морковь. Распустились листья на березе - сажайте картофель.

Посев огурцов в открытый грунт с дуговым пленочным укрытием производите проклюнувшими семенами на расстояние не более 10 см друг от друга. Нужно сеять семена нескольких сортов для более надежного опыления. Впоследствии расстояние между растениями увеличьте до 20-25 см, удалив лишние растения.

В те же сроки, что и огурцы, необходимо посеять цукини, патиссоны, тыкву. Цукини и патиссоны высевайте на грядки или гладкую поверхность в подготовленные и заправленные перегноем и золой лунки с расстоянием в 70 см по три-четыре наклюнувшихся семени в лунку. Тыкву сейте на компостные кучи, размещая на куче четыре гнезда по 4 семени в каждом. После того как минует угроза заморозков, оставьте в каждом гнезде по одному наиболее развившемуся растению.

В парнике (теплице) рассада помидор размещается на грядках поперечными рядками по три растения в ряд, а между рядками - 50 см. Помидоры подвяжите к потолочной проволоке. Рассаду перца сажают в два ряда по два растения в лунку через 25 см.

Рассаду капусты сажайте на расстояние 60-70 см друг от друга. Между посадками капусты разместите отпугивающие вредителей растения (сельдерей, помидоры, иссоп, бархатцы).

В конце мая высевается фасоль хорошо наклюнувшимися семенами (расстояние между семенами - 20-25 см, между семенами в ряду - 8-10 см. Фасоль можно сеять в полузатененном месте.

Дважды в течение месяца повторите посевы зелени: салата, кресс-салата, листовой горчицы, укропа, кориандра, пекинской капусты.

Очень важно правильно и своевременно поливать овощи. Поливать всегда лучше вечером, водой, отстоявшейся в кадках на солнце. Периодичность полива лука, огурцов - 3-5 дней, капусты, репы - 5-7 дней; остальных культур - 7-12 дней. Чтобы определить потребность почвы в поливе, надо взять горсть земли и сжать ее в руке. Полив нужен, если супесчаная почва не сжимается в комок, суглинистая распадается без нажима, а глинистая разрушается при сдавливании. Не забывайте прорывать загущенные всходы лука, свеклы, моркови и других культур. Ведут уход за растениями (рыхления, поливы, прополки, борьбу с вредителями и болезнями). Убирают урожай редиса, зеленого лука, салата и других зеленых культур.