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Сколько потратят на защиту берегов Обского моря, названа сумма

13:15 12.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В филиале «ВерхнеОбьрегионводхоза» рассказали, что разрушение берегов происходит под ветроволновым воздействием.

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Какую сумму планируют потратить на защиту берегов Обского моря

В 2021 году планируется привлечь более 66 млн руб. на ремонт берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища. Об этом  сообщили в филиале «ВерхнеОбьрегионводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз». При этом, по данным экспертов, выделяемых средств недостаточно, чтобы справиться с проблемой разрушения берегов и защитить населенные пункты.

На текущий ремонт берегоукрепительных сооружений протяженностью 1700 метров на участке 76,5 и 78,5 км правого берега Новосибирского водохранилища потребуется более 3 млн руб. А на капитальный ремонт на участке 4 — 7 км правого берега (пляж Академгородка), заявлен объем финансирования в размере почти 63,5 млн руб. Соответствующие бюджетные проектировки поданы в Федеральное агентство водных ресурсов.

В филиале «ВерхнеОбьрегионводхоза» рассказали, что разрушение берегов происходит под ветроволновым воздействием. Это является одной из существенных проблем крупных водохранилищ Российской Федерации.

Специалисты отметили, процессы разрушения берегов на Новосибирском водохранилище проявились уже в период его заполнения и продолжаются до настоящего времени. Основная причина разрушения берегов Новосибирского водохранилища — воздействие ветровых волн, сопряженное с дефицитом рыхлого материала в береговой зоне.

«В целом по водохранилищу к началу нормальной эксплуатации (1960 г.) протяженность абразионных берегов составляла 115 км, а площадь потерянных прибрежных земель — примерно 25 кв.км. В процессах разрушения берегов до сих пор не наблюдается затухания, площадь размыва зоны прибрежных земель возрастает», — говорится в ответе.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко указывал, что для защиты населенных пунктов в регионе нужно 80 км берегоукрепительных сооружений, а протяженность действующих всего 22 км.

берег берегоукрепление водохранилище
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