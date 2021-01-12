Объяснил спад заболеваемости коронавирусом иммунолог

Резкий подъем заболеваемости, по словам специалиста, уже вряд ли произойдет даже после возвращения россиян на работу.

Иммунолог объяснил спад заболеваемости COVID-19

Спад в выявлении новых случаев коронавируса в России продлится еще две недели, на ситуацию благоприятно влияет погода, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Резкий подъем заболеваемости, по словам специалиста, уже вряд ли произойдет даже после возвращения россиян на работу.

"Мне очень нравится погода. Если сейчас будет хорошо работать вентиляция в общественном транспорте, то я не думаю, что будет значительный рост", - сказал Жемчугов.



Низкие температуры, как отметил иммунолог, неблагоприятны для коронавируса, на улице он сейчас практически не распространяется. При этом на ситуацию не повлияет даже распространение "британского" штамма", уверен он."Ниже нуля - это уже для него губительно", - подчеркнул Жемчугов.

По данным оперштаба, в России за прошедшие сутки выявлено 23315 случаев коронавируса, общее число заболевших выросло до 3 425 269 человек. Наибольшее количество случаев в Москве - 4646, Санкт-Петербурге - 3004, Подмосковье - 1315. За сутки умерли 436 пациентов, за все время - 62 273.

В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Соединенного Королевства, выявили "британский" штамм коронавируса.

Источник: РИА Новости