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Когда и как назначат нового директора лицея №7 в Бердске вместо Татьяны Смирновой: Условия конкурса

12:24 12.01.2021, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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У руководителя этой бердской школы истек срок трудового контракта. Найдут посредством конкурсного отбора и начальника управления образования на место уволившейся Жанны Тузовой.

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Лицей №7 считается одной из лучших школ Бердска

Мэр Бердска Евгений Шестернин объявил о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора лицея №7. Соответствующее постановление он подписал 11 января 2021 года. Это связано с тем, что у руководителя этой бердской школы Татьяны Смирновой истек срок трудового контракта.

- Договор не расторгнут. У Татьяны Смирновой закончился контракт, истек срок трудового контракта, - уточнила вице-мэр Жанна Шурова.

Однако теперь согласно областному закону бердская власть обязана по конкурсу выбирать руководителей школ, детсадов и других муниципальных учреждений, имеющих региональное финансирование. Кроме того, по закону об образовании РФ конкурс обязателен по истечение 5-летнего договора. А Татьяна Смирнова возглавляла лицей 8 лет. Сейчас обязанности директора учебного заведения исполняет завуч Наталья Осинцева, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Ответственность за проведение конкурса по выбору директора лицея №7 глава города возложил на своего заместителя Жанну Шурову. Она же возглавляет конкурсную комиссию, в которую вошел и исполняющий обязанности директора бердского управления образования Михаил Каркавин. Он возглавил УОиМП после того, как 28 декабря 2020 года руководитель управления Жанна Тузова написала заявление об увольнении по собственному желанию, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Вакансию начальника бердского образования тоже закроют по конкурсу. Как признался «Курьер. Среда. Бердск» Михаил Каркавин, он еще не решил, будет ли участвовать в конкурсном отборе на пост директора УОиМП, где он работает замом.

Как стать директором лицея

Как сказано в постановлении мэра о конкурсе на должность директора лицея №7, проводится отбор в течение 30 календарных дней. На первом этапе осуществляется прием документов для участия в конкурсе.

В обязательные квалификационные требования к руководителю включаются:
1) высшее образование;
2) опыт работы в сфере образования;
3) опыт работы на руководящей должности;

4) трудовой стаж не менее 5 лет.

Обязательным условием для участия в конкурсе является предоставление большого пакета документов, которые конкурсная комиссия проверяет на подлинность и правдивость указанных в них сведений.

Второй этап проводится для допущенных к участию в конкурсе кандидатов. О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса сообщается дополнительно, но не позднее, чем за 5 календарных дней до его начала. Решение конкурсной комиссии направляется главе Бердска для принятия окончательного решения. Мэр в течение 10 дней со дня завершения конкурса заключает трудовой договор и назначает на должность директора лицея №7. Таким образом, к концу зимы-2021 в этой бердской школе должен появиться новый руководитель.

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