Как и где пройти маммографию в Бердске, ответил министр Хальзов

«Курьер. Среда. Бердск» направил запрос министру здравоохранения Новосибирской области: какие правила, место и время приёма маммографии? 30 декабря 2020 года получен ответ.

Маммография — важная процедура, позволяющая вовремя обнаружить изменения и снизить риск тяжелых последствий

29 октября 2020 года «Курьер. Среда. Бердск» направил запрос министру здравоохранения Новосибирской области с вопросом, как пройти бесплатную маммографию в Бердске? Какие правила, место и время приёма? 30 декабря 2020 года министр Константин Хальзов ответил:

-Маммография в ГБУЗ НСО «БЦГБ» проводится в рентген-кабинете по адресу: ул. Пушкина, д. 172, по предварительной записи, на основании направления лечащего врача, с понедельника по пятницу, с 08.00 до 14.30.

Кстати, министр также заверял - КТ в Бердске работает. Редакция проверила это. Как выяснилось, важный в пандемию аппарат сломан полтора месяца. Работает ли он в январе 2021 в ЦГБ Бердска? Скоро расскажем.