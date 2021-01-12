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Как и где пройти маммографию в Бердске, ответил министр Хальзов

12:41 12.01.2021, Маргарита Мартынова Фото: pixabay
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«Курьер. Среда. Бердск» направил запрос министру здравоохранения Новосибирской области: какие правила, место и время приёма маммографии? 30 декабря 2020 года получен ответ.

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Маммография — важная процедура, позволяющая вовремя обнаружить изменения и снизить риск тяжелых последствий
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
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Как и где пройти маммографию в Бердске, ответил министр ХальзовКогда ответит на вопросы депутатов о медицине Бердска главврач ЦГБ Алла Дробинская? Можно ли прийти людям со своими вопросами? Дата встречи стала известнаЕщё 130 новостей

29 октября 2020 года «Курьер. Среда. Бердск» направил запрос министру здравоохранения Новосибирской области с вопросом, как пройти бесплатную маммографию в Бердске? Какие правила, место и время приёма? 30 декабря 2020 года министр Константин Хальзов ответил:

-Маммография в ГБУЗ НСО «БЦГБ» проводится в рентген-кабинете по адресу: ул. Пушкина, д. 172, по предварительной записи, на основании направления лечащего врача, с понедельника по пятницу, с 08.00 до 14.30.

Кстати, министр также заверял - КТ в Бердске работает. Редакция проверила это. Как выяснилось, важный в пандемию аппарат сломан полтора месяца. Работает ли он в январе 2021 в ЦГБ Бердска? Скоро расскажем.

здоровье маммография министр Константин Хальзов
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