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Погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь при пожаре в Екатеринбурге

13:05 12.01.2021 Фото: pixabay.com
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Ночью 12 января поступило сообщение о пожаре по улице Рассветной.

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При пожаре в Екатеринбурге погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь

Женщина с дочкой, которые просили в Twitter о помощи во время пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, погибли, сообщил во вторник журналистам начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Как сообщалось ранее, ночью 12 января поступило сообщение о пожаре по улице Рассветной. На момент прибытия пожарных горела квартира на втором этаже, в подъезде было плотное задымление. Спасатели незамедлительно начали эвакуировать жильцов. Всего эвакуировали 90 человек. В тушении пожара задействовали девять единиц спецтехники, 30 человек личного состава. По данным свердловского СУСК, погибли восемь человек. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова сообщила журналистам, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

"В 5.25 (3.25 мск) бригада скорой помощи № 63 передала информацию о том, что при доставлении в больницу скончалась девочка, примерный возраст которой шесть лет. Представители МВД точные ее данные установили оперативно: погибшим ребенком оказалась Вера 2013 года рождения. К сожалению, погибла и ее мама по имени Наталья, 1982 года рождения", - сказал Горелых.
Во время пожара жительница Екатеринбурга Наталья звала на помощь через Twitter. "Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем", - успела написать женщина.

Горелых добавил, что сыщики уголовного розыска установили личность еще одной погибшей женщины по имени Лора 1976 года рождения. На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД. Личности других погибших и пострадавших сейчас устанавливаются, отрабатываются различные версии случившегося, в том числе, неосторожное обращение с огнем, замыкание электропроводки, неисправность электрооборудования и другие.

Источник: РИА Новости

насмерть пожар сгорели
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